Britneyjini oboževalci nad Justina Timberlaka in Jessico Biel

Po tem, ko je Britney Spears v svoji knjigi razkrila, da jo je Justin Timberlake pred več kot dvajsetimi leti, ko sta bila par, prevaral, so ji oboževalci stopili v bran. Pevca so na družbenem omrežju zasuli s kritikami, da je bil primoran zapreti komentarje pod svojimi slikami. To jih ni ustavilo, saj so nato preplavili profil njegove žene Jessice Biel, ki je prav tako ukrepala tako, da je omejila komentiranje.

Jessica Biel je morala omejiti komentiranje na svojem profilu na Instagramu, potem ko so jo oboževalci Britney Spears napadli, ker se je poročila z moškim, ki vara. Princesa popa je namreč v svoji knjigi spominov The Woman in Me razkrila, da naj bi jo Justin Timberlake prevaral z drugo zvezdnico. Ženske sicer ni želela imenovati, saj ima sedaj družino, ki je pevka ni želela osramotiti.

icon-expand Zakonca sta oboževalcem Brtiney Speras onemogočila komentiranje. FOTO: Profimedia

Oboževalci so Jessico zasuli s komentarji v podporo Britney, potem ko je Justin na svojem profilu na Instagramu, kjer ima 72 milijonov sledilcev, onemogočil komentiranje pod fotografijami. Več dni je bil namreč pod svojimi objavami deležen žaljivih, posmehljivih in napadalnih komentarjev. Timberlake se je v preteklosti opravičil za svoje ravnanje po razhodu z Britney leta 2002. Takrat je namreč namignil, da je bila pevka tista, ki je v razmerju varala, zaradi česar je bila Britney deležna medijskega linča. "Skozi mojo kariero nisem bil popoln, kar se tiče teh zadev. Vem, da je to opravičilo prvi korak in da se preteklosti ne da spremeniti," je med drugim zapisal leta 2021 po obtožbah seksizma in mizoginije.