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Tuja scena

Brittany Snow delila romantične utrinke s partnerjem Hunterjem Morenom

Pariz, 11. 09. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Brittany Snow delila romantične utrinke s partnerjem Hunterjem Morenom

Brittany Snow je oboževalcem ponudila redek vpogled v svojo zvezo s fotografom in snemalcem Hunterjem Morenom. 40-letna igralka je z romantičnega oddiha v Parizu delila niz utrinkov, med katerimi ni manjkalo niti skupnih fotografij zaljubljenega para. Zvezo sicer večinoma ohranjata daleč od oči javnosti.

Brittany Snow je na družbenem omrežju objavila utrinke z nedavnega obiska Pariza. Poleg znamenitosti, sprehodov po francoski prestolnici in razgleda z balkona hotela je pokazala tudi nekaj trenutkov s partnerjem Hunterjem Morenom. Med drugim sta pozirala pred osvetljenim Eifflovim stolpom, igralka pa je objavila tudi njuno fotografijo iz fotografske kabine. Ob utrinkih se je pošalila tudi na račun svoje nove ljubezni – Pariza. "Pariz, tako vesela sem, da sva se končno uradno spoznala. Vem, da je še prezgodaj, ampak ljubim te," je zapisala.

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Brittany in Hunterja, ki je fotograf in snemalec, so prvič opazili leta 2024, ko so ju med sprehodom po New Yorku ujeli med poljubljanjem. Svojo zvezo sta nato marca letos tudi javno potrdila, ko je igralka med fotografijami z rojstnodnevnega oddiha objavila več njunih skupnih utrinkov.

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Od takrat 40-letnica partnerja občasno pokaže na družbenih omrežjih, vendar svoje zveze ne izpostavlja pogosto. Maja je tako objavila tudi posnetek njunega poljuba, julija pa je sledilo še nekaj skupnih trenutkov, med drugim posnetke njunega plesa in fotografija, na kateri skupaj z igralkinim psom Charliejem počivata na kavču. Igralka je bila pred zvezo z Morenom poročena z zvezdnikom resničnostnega šova Selling the OC Tylerjem Stanalandom. Poročena sta bila dve leti, njuna ločitev pa je bila dokončno zaključena leta 2023.

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