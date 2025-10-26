Svetli način
Tuja scena

Broadwajska zvezdnica šaljivo nad gledalce, ki šumijo s prigrizki

New York, 26. 10. 2025 15.38 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Gledališki igralci na odru vidijo in slišijo marsikaj, tudi tisto, kar gledalci mislijo, da ne. Michelle Williams, ki že leto dni igra v broadwayjski predstavi, se je na račun lačnih obiskovalcev gledališča nedavno pošalila in jim pokazala, kako zelo glasne so njihove vrečke s prigrizki.

Glasbena zvezdnica Michelle Williams, nekdanja članica zasedbe Destiny's Child, že leto dni navdušuje v broadwayski različici filmske kultne klasike Smrt ji lepo pristoji (Death Becomes Her). Na svojem Instagram profilu je pevka nedavno v šaljivem tonu naslovila tiste, ki med predstavo glasno uživajo v prigrizkih.

Pod posnetek, na katerem glasno šumi z vrečko čipsa, je zapisala: "Tako zvenite v občinstvu. Slišala sem šumenje vrečke in takoj opazila krivca. Težko je, ko si na odru, lačen in nato slišiš vrečko dobrega čipsa, v katerem nekdo uživa. To je zelo nadležno, še posebej, ker mi ga nikoli ne ponudite."

Kljub temu da je situacijo naslovila s humorjem, je sledilcem zaupala, da je glasno uživanje prigrizkov, za katere meni, da bi jih gledalci morali jesti le med odmorom, za nastopajoče lahko zelo moteče. Prav tako je obiskovalcem broadwayskih predstav namignila, da nastopajoči vidijo in slišijo marsikaj, tudi tisto, kar gledalci mislijo, da ne.

