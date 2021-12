Broadwayski muzikal zaradi okužbe Hugha Jackmana odpovedan

Predstavo Music Man so umaknili z decembrskega programa, saj so v ekipi odkrili okužbe. Pozitiven je tudi priljubljeni avstralski igralec Hugh Jackman. Glasbena poslastica se na Broadway vrača januarja, igralec pa se bo ekipi pridružil nekoliko kasneje.

Broadwayska produkcija muzikala The Music Man je bila v decembrskem času zaustavljena. Na odrske deske v New Yorku se vrača januarja. Razlog za prekinitev delovnega procesa in za številne spremembe v razporedu predstav je okužba igralca Hugha Jackmana.

icon-expand Hugh Jackman FOTO: Profimedia

Avstralec se na delo ne bo mogel vrniti najmanj do 6. januarja. 53-letnik je javnost o svoji diagnozi obvestil prek omrežja Twitter, objavil je tudi kratek posnetek, na katerem nosi zaščitno masko. ''Želel sem, da novico slišite od mene. Pozitiven sem bil na testu na novi koronavirus. Imam blage simptome in veselim se vrnitve v teater The Winter Garden po prestani karanteni.'' Dodal je, da občuti simptome, podobne prehladu, in oboževalcem zaželel vse dobro: ''Prosim, pazite nase!''

