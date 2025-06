Brooke Shields bo ves svoj nakit zapustila le eni izmed hčera

Brooke Shields je priznala, da je močno navezana na nakit in diamante in da je ljubezen podedovala po svoji, zdaj že pokojni materi. "Moja mama je vedno govorila: 'Kupi si svoj diamant – ne čakaj, da ti ga da moški,'" se je spominjala in dodala: "Mama mi je kupila moj prvi diamant s smaragdnim brušenjem. Je zelo lep in vdelala sem ga v verdursko manšeto."

Na njeno matero jo vežejo tudi spomini na vsa potovanja, kjer sta med drugimi radi nakupovali tudi nakit. "Že odkar sem bila majhna deklica, smo vsakič, ko smo šli nekam, našli zlatarno – če smo bili v Aziji, smo našli bisere, če smo bili drugje, so bili to diamanti ali broške," se je spominjala. "Morda zato, ker je odraščala v Newarku v času velike depresije, v revščini, ji je nakit predstavljal tisto, kar si je želela imeti v življenju," je o svoji materi sklenila igralka.