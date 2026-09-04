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Tuja scena

Brooke Shields na dogodivščin polnih počitnicah na Hrvaškem

Los Angeles, 04. 09. 2026 10.52 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Brooke Shields

Ameriška igralka Brooke Shields si je poletje najbolj zapomnila po dogodivščinah, ki jih je doživela na Hrvaškem. Zvezdnica, ki je najbolj znana po filmu Modra laguna, je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij s potovanja in z njimi navdušila sledilce.

Brooke Shields je poletje preživela v družbi prijateljev, med katerimi je bila komičarka Chelsea Handler, družba pa je skupaj odpotovala na Hrvaško, kjer so uživali med potepi po mestu, kopanjem pod slapovi in na morju. 61-letnica je nekaj utrinkov delila tudi na družbenem omrežju, ob njih pa pripisala: "Vrhunec poletja: najbolj neverjetno potovanje na Hrvaško z najboljšimi ljudmi."

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Zvezdnici sta dolgoletni prijateljici, kot gostji pa sta se pojavili tudi v podkast oddajah druga druge. Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni igralkini sledilci, ki so občudovali prelepo pokrajino, ki sta jo na fotografije ujeli zvezdnici. "Hrvaška je lepa!" je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "Brooke je najlepša na svetu!" Tretji je opazil: "Kako zabavno potovanje!"

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Igralka je na potovanje odšla nekaj mesecev za tem, ko je gostovala v oddaji Oprah Winfrey, kjer je spregovorila o tem, kako se sooča z bremenom slave. "Lahko postaneš žrtev in ti je vse skupaj odveč, potem postaneš jezen in zagrenjen ali pa si ne dovoliš, da te to obremenjuje in se vprašaš, kako se obdam z ljudmi, ki so bolj prizemljeni?" je dejala 61-letnica. Dodala je, da ji je prav občutek normalnosti postal posebej pomemben, ko je postala mati.

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"Spraševala sem se, kako lahko ostanem prizemljena in takšna mati svojima hčerkama, ki je ta industrija ne bo čisto prevzela," je povedala in ob tem dodala, da je bil njen odnos z materjo veliko bolj zapleten, saj je kot mati samohranilka morala Teri usklajevati hčerino kariero, za katero je bila zadolžena, in ostale starševske obveznosti.

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