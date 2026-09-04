Brooke Shields na dogodivščin polnih počitnicah na Hrvaškem

Brooke Shields je poletje preživela v družbi prijateljev, med katerimi je bila komičarka Chelsea Handler, družba pa je skupaj odpotovala na Hrvaško, kjer so uživali med potepi po mestu, kopanjem pod slapovi in na morju. 61-letnica je nekaj utrinkov delila tudi na družbenem omrežju, ob njih pa pripisala: "Vrhunec poletja: najbolj neverjetno potovanje na Hrvaško z najboljšimi ljudmi."

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Zvezdnici sta dolgoletni prijateljici, kot gostji pa sta se pojavili tudi v podkast oddajah druga druge. Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni igralkini sledilci, ki so občudovali prelepo pokrajino, ki sta jo na fotografije ujeli zvezdnici. "Hrvaška je lepa!" je zapisal nekdo, spet drugi pa dodal: "Brooke je najlepša na svetu!" Tretji je opazil: "Kako zabavno potovanje!"

Igralka je na potovanje odšla nekaj mesecev za tem, ko je gostovala v oddaji Oprah Winfrey, kjer je spregovorila o tem, kako se sooča z bremenom slave. "Lahko postaneš žrtev in ti je vse skupaj odveč, potem postaneš jezen in zagrenjen ali pa si ne dovoliš, da te to obremenjuje in se vprašaš, kako se obdam z ljudmi, ki so bolj prizemljeni?" je dejala 61-letnica. Dodala je, da ji je prav občutek normalnosti postal posebej pomemben, ko je postala mati.