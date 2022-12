Brooke Shields o tem, zakaj med prazniki ne kuha: Snemam božične filme

Ameriška igralka Brooke Shields je priznala, da za praznike ne kuha. 57-letnica je voditeljici Rachael Ray nedavno razkrila, da ima za to svoje razloge. Tudi, ko sta jo hčerki Grier in Rowan vprašali, zakaj ni kot ostale mame, ki na počitnicah in za praznike kuhajo, je zvezdnica odgovorila v svojem slogu. Igralka je sicer na svojo družino zelo ponosna, kar je pokazala tudi z objavo družinske fotografije na Instagramu ob dnevu zahvalnosti.

Brooke Shields je v nedavni oddaji The Rachael Ray Show razkrila, da se 16-letna Grier in 19-letna Rowan večkrat pritožujeta, da njuna mama za praznike ne kuha. Ko jo o tem vprašata, pa jima odgovori na svoj način. "Snemam božične filme, ki si jih vidve pozneje lahko ogledata," je dejala in s tem močno nasmejala občinstvo. Zvezdnica je z odgovorom ciljala na svoj zadnji film Praznična harmonija, ki je pred kratkim doživel premiero.

icon-expand Brooke Shields na nedavni premieri filma Praznična harmonija. FOTO: Profimedia

Igralka je voditeljici Rachael Ray priznala tudi, da za zahvalni dan običajno kuha njen mož Chris Henchy. "To je že tradicija. Moj mož poskrbi za prekanjene prsi in svinjsko pleče," je povedala o običajih družinskih praznovanj. Vso to hrano pa je treba pripeljati na Florido k igralkini mačehi, saj družina večino pomembnih praznikov preživi skupaj. "Na pot gremo z letalom. Ker smo že večkrat potovali s hrano, nas varnostne službe na letališčih že poznajo. Ko nas vidijo, da prihajamo, vedo, da bo šla čez nekaj minut skozi rentgen tudi svinjska pečenka. To je naša tradicija," je še razložila.

