Brooke Shields ob rojstnem dnevu: Čutim, da prihaja čas sprememb

Igralka Brooke Shields je danes, 31. maja, dopolnila 59 let in ob tem spregovorila za revijo People . Zvezdnica pravi, da je to obdobje njenega življenja, začetek novega poglavja. "Nekaj se pripravlja, ne vem kaj točno, vendar spremembe se že dogajajo," je dodala. Ona in njen mož, producent in scenarist Chris Henchy , se bosta med drugim to jesen soočila s praznim gnezdom, potem ko bo njuna najmlajša hči, 18-letna Grier , odšla študirat. Na poti izobrazbe se bo pridružila svoji 20-letni sestri Rowan .

Manekenka je prav tako dejala, da se sedaj, v zrelejših letih, počuti bolj samozavestno. "Pri svojih ambicijah se počutim veliko bolj udobno kot prej. Mislim, da mi je bilo včasih nerodno, ker sem bila zelo ambiciozna," je dejala in dodala: "Včasih sem mislila, da je to nekaj, po čemer ne bi smela hrepeneti ali na kar ne bi smela biti ponosna, saj bi si drugi mislili, kaj več si sploh lahko želiš? S takšnim načinom razmišljanja sem odraščala, in sicer naj bom srečna in zadovoljna s tem, kar imam. Potem pa prideš do neke starosti in si rečeš: Veš kaj? Želim si več in želim poskusiti še kaj drugega," je priznala.