Brooke Shields okreva po zlomu stegnenice

Do nenadnega padca je prišlo med vadbo v telovadnici v New Yorku. Med izvajanjem vaj na deski za ravnotežje je grdo padla, nato pa se je zanjo pričela večtedenska agonija.''Iz mene so prišli zvoki, ki jih v življenju še nisem slišala,''se spominja. Po padcu namreč ni čutila prstov na nogi in kar naprej je ponavljala, da se počuti, kot da je paralizirana.