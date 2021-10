Brooke Shields po devetih mesecih okrevala po težjem zlomu stegnenice

Po zapletenem in hudem zlomu stegnenične kosti, se je Brooke Shields končno spet postavila na noge. Zvezdnica je dejala, da je bila poškodba tako huda, da se je bala, da bo ostala paralizirana, a se to na srečo ni zgodilo. Brooke je pred dnevi prvič obula petke in se udeležila gala dogodka, na katerem jo je spremljala prijateljica Ali Wenthworth .

Brooke Shields in Ali Wenthworth

"Prvič sem v petkah in sem dlje časa na nogah. Srečna sem, da sem še živa in tukaj s prijateljico," je na dogodku dejala za Page Six. Tudi njena prijateljica, igralka Ali Wenthworth, ji je pritrdila: "Tudi jaz sem srečna, da je živa."

Zvezdnica je januarja med telovadbo padla z orodja za treniranje ravnotežja in si zlomila stegnenično kost. Prepeljana je bila v bolnišnico, kjer so ji med operacijo vstavili dve kovinski ploščici. Ker so se stvari zapletle, je morala nujno še na drugo operacijo, po kateri pa je staknila še okužbo s stafilokokom.