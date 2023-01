Brooke Shields razkrila, da je bila v svojih 20. letih spolno zlorabljena: Otrpnila sem

"Odložila sem daljnogled, on pa je planil name. Kot bi bil sredi rokoborbe," se je spominjala Brooke, ki je od strahu otrpnila: "Bala sem se, da se bom zadušila ali nekaj takega. Nisem se kaj dosti borila. Preprosto sem otrpnila. Mislila sem, da bi moral biti en 'ne' zadosti, sama pri sebi sem zato razmišljala, da moram ostati živa in oditi od tam. Preprosto sem izključila dogajanje. In bog ve, da sem dobro vedela, kako se ločiti od svojega telesa. To sem trenirala."

57-letna igralka je dejala, da jo je moški po večerji prepričal, naj se z njim vrne v hotel, kjer ji bo poklical taksi. "Šla sem z njim v hotelsko sobo, nato pa je on za nekaj časa izginil," je dejala zvezdnica, ki je pristavila, da je pri njem našla daljnogled in z njim skozi okno opazovala igralce odbojke na mivki, ko se je moški vrnil v sobo brez oblačil.

Z dvigalom se je vrnila v pritličje, poklicala taksi in vse do prijateljičinega stanovanja jokala. Kot je še dodala, dolgo časa sploh ni želela priznati, kaj se ji je zgodilo, pozneje pa je za spolno zlorabo krivila sebe. "Dejal mi je, da mi lahko zaupa, ne more pa zaupati drugim ljudem. To je tak kliše, da je že patetično. Verjela sem, da sem s svojimi dejanji nekaj sporočala, on pa je sporočilo sprejel po svoje. Pri večerji sem pila vino, šla sem v njegovo sobo in bila sem izjemno zaupljiva," je še dodala.

Leta pozneje je napadalcu napisala pismo, v katerem ga je soočila z njegovim dejanjem, a jo je ignoriral. "Dvignila sem roke in dejala, da nočem biti žrtev, saj je to nekaj, kar se dogaja, ne glede na to, kdo si in na kaj vse si pripravljen. Želela sem si izbrisati celotno dogajanje iz svojih misli in telesa ter vztrajati na poti, na kateri sem bila. Sistem mi ni niti enkrat priskočil na pomoč, zato sem morala sama postati močnejša," je še dodala.