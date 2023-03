Brooke Shields razkrila, da sta bili hčeri po premieri dokumentarca jezni nanjo

"Menim, da so se časi zelo spremenili, a je kljub temu pomembno, da se pogovarjamo o teh stvareh. Mi nismo imeli družbenih omrežij, ki so povsem druga stvar. Vse to se dogaja že od začetka človeštva, a je bolj nevarno kot kadar koli doslej," je o odraščanju v današnjem svetu povedala zvezdnica, ki je tudi aktivna aktivistka.

Brooke Shields je nedavno dejala, da se je znašla v težavah pri svojih dveh hčerah, 19-letni Rowan Francis in 16-letni Grier Hammond , ker jima ni razkrila vsebine njenega dokumentarnega filma, ki nosi naslov Pretty Baby . 57-letna igralka se je dotaknila tudi drugih tem, povezanih z življenjem žensk in odnosom, ki ga imajo do nežnejšega spola moška.

Zvezdnica je tako dodala, da se je nedavno znašla v nemilosti svojih dveh hčera, ki ju ima skupaj z možem Chrisom Henchyjem , ker je v dokumentarnem filmu o svojem življenju delila intimne stvari iz svojega življenja, o vsebini dokumentarca pa prej ni govorila z njima: "Menila sem, da sem ju naučila, a je v dokumentarcu res veliko stvari, o katerih nista nič vedeli. Prav zato sem se znašla v težavah, saj sta bili jezni name, ker ju že prej nisem posvarila o vsebini. Ne glede na vse je prav to vodilo do nekaterih drugih pogovorov."

"Take vrste pogovori so zelo pomembni za mlade ženske, zato moramo biti iskreni o tem, s čim se soočamo in kako naj najde vsak svoj smisel. Mlade ženske današnjega časa pa morajo čim prej najti svoj smisel, ker je to zelo pomembno," je še povedala igralka, ki je zaslovela že kot najstnica.

Ko je bila najstnica, je odraščala v središču pozornosti. Njena slava se je začela, ko je zaigrala v ikoničnem filmu iz 80. let Modra laguna , ukvarjala pa se je tudi z manekenstvom in sodelovala z ikoničnimi modnimi znamkami, kot je Calvin Klein. Čeprav se je industrija od takrat precej spremenila, je zvezdnica izrazila skrbi za svoji hčeri, ki odraščata v svetu družbenih medijev.

Shieldsova, ki je za to priložnost oblekla roza kombinezon, ki ga je dopolnila z ujemajočimi se salonarji s peto, je za revijo People povedala še, da je ponosna, da je na mednarodni dan žena zunaj z množico svojih vrstnic. "Mislim, da ni nič boljšega od praznovanja in slavljenja naših sožensk kot takrat, ko smo vsi v istem prostoru in to počnemo hkrati," je povedala in dodala: "To ima zelo močan pomen."

"Kar resnično ponavljam vedno znova in znova, je, da to, kar vidite, morda ni resničnost," je maja 2022 povedala v intervjuju za revijo People in dodala: "In tega ne moreš kar sprejeti, ker je v središču pozornosti in je na Instagramu. Resnično moraš vedeti, da je to svet Oza, ker za zaveso, tam želiš živeti."

Zvezdnica pa svojima hčerama nudi veliko oporo v pogovorih o vizualni podobi in lastnih telesih. Novembra 2019 je v enem izmed intervjujev dejala, da njeni hčeri cenita lastni telesi. "Kar koli rečeš, se sliši, zato moraš biti zelo previden, kako poveš, kar koli že govoriš, zlasti dekletom," je dejala. "Res si moram reči: Kako bi to zvenelo, če bi mi to rekli pri 13 letih? Slavim razlike njunih teles."