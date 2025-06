Brooke Shields rojstni dan praznovala na rajski plaži: To je 60!

Brooke Shields je dopolnila 60 let. Zvezdnica je v novo desetletje stopila na rajski plaži, katere lokacije ni razkrila, s svojimi sledilci na družbenem omrežju pa je delila dve fotografiji, na katerih pozira v kopalkah in se jim zahvalila za izkazano ljubezen. Igralki so ob tem življenjskem mejniku med komentarji čestitali tudi številni zvezdniški prijatelji in oboževalci.

"Vse najboljše, draga prijateljica!" je med komentarji zapisala igralka Sophia Bush , med drugimi pa so ji čestitale tudi igralka Kristian Alfonso , nekdanja manekenka Christie Brinkley , voditeljica pogovorne oddaje Ricki Lake , igralka Elizabeth Hurley in Monica Levinsky .

"Zbudila sem se v raju in v novo desetletje življenja. To je 60! Hvala za vso rojstnodnevno ljubezen," je v objavi pripisala igralka, ki je novembra 2023 v intervjuju za revijo Glamour odkrito spregovorila o staranju in priznala, da se boji določenih kozmetičnih popravkov. "Strah me je, da potem ne bi več izgledala kot jaz. Ko sem si dala vbrizgati botox, sem izgledala kot Spock in si nisem bila všeč. Želim si biti podobna sebi," je povedala.