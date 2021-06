Brooke Shields s hčerko naredila ujemajočo tetovažo

56-letna igralka Brooke Shields se lahko pohvali z novo tetovažo, ki pa ima prav poseben pomen, saj si jo deli z 18-letno hčerko Rowan , ki je uspešno zaključila srednješolsko izobrazbo. Mama in hčerka sta si prav za to priložnost izbrali tetovažo pikapolonice, ki sedaj krasi zapestje znane igralke in gleženj njene hčerke.

"Posebno darilo za maturo in spomin z mojim dekletom," je zapisala zvezdnica pod fotografijo, ki jo je objavila na Instagramu. To pa ni bilo prvič, da sta si mati in hči delili poseben trenutek. Rowan si je namreč pred kratkim za maturantski ples nadela mamino rdečo obleko z zlatih globusov in s tem obudila toaleto, staro 23 let.