Brooke Shields s hčerko obraz nove kampanje za znano znamko perila

Shieldsova, ki je tudi sama vrsto let delovala kot manekenka, je sedaj štafetno palico predala 15-letni hčerki in ob tem dodala, da ji je pomembno, da Grier razume, da prava lepota prihaja iz samospoštovanja. "Upam, da bo še naprej stala na trdnih tleh. Sodelovanje v kampanjah, ki podpirajo ženske, je namreč pravi dar v taki industriji."

"Prava čast je stati ob boku preostalih žensk, ki so del te kampanje," je še dejala Shieldsova, ki je med drugim na snemanju sodelovala z dvema Victorijinima angelčkoma, Lais Ribeiro in Chanel Iman, ki sta pred kamero prav tako stopili s svojimi otroki. "Mama je vedno poskrbela, da sem dosegla, kar sem želela, in ravno to želim narediti tudi za svoji dekleti," je v videoposnetku dejala Imanova, ki ima dve mladi hčerki, Cali Clay in Cassie Snow.