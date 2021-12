Brooke Shields se spominja kontroverzne oglasne kampanje za Calvin Klein

Brooke Shields je pred kratkim nastopila kot gostja v podcastu, ki ga vodi igralec Dax Shepard, spregovorila pa je tudi o kontroverzni oglasni kampanji, ki jo je leta 1980 posnela za modno znamko Calvin Klein. Dejala je, da so jo takrat mediji in javnost pretirano seksualizirali, sama pa je bila takrat še najstnica. Takrat 15-letna Brooke je v oglasu nastopila z več oglasnimi slogani, eden izmed njih pa je bil: "Hočete vedeti, kaj je med mano in mojimi Calvinkami? Nič."

56-letna igralka Brooke Shields se je pred dnevi oglasila v podcastu Armchair Expert, ki ga vodi igralec Dax Shepard, kjer sta klepetala o vzgoji najstnikov in še marsičem. Beseda je nanesla tudi na igralkino oglasno kampanjo, ki jo je kot 15-letno dekle posnela za modno znamko Calvin Klein, promovirala pa je kolekcijo jeansa. Sedaj ikonični oglasi so takrat dvignili veliko prahu, Shieldsova pa je prepričana, da je bil vsaj intervju z voditeljico Barbaro Walters etično sporen, saj ji je postavljala vprašanja, ki niso primerna za najstnico.

Waltersova je 15-letni Brooke v intervjuju zastavila nekaj zelo invazivnih in intimnih vprašanj, ki so se nanašala predvsem na njeno seksulanost in spolnost. Shepard je opisovanje intervjuja iz 90. let imenoval 'blazno', Brooke pa je dejala: "To je bilo praktično kaznivo dejanje. To ni novinarstvo."

Zvezdnica se je legendarne kampanje spomnila že meseca oktobra, ko je minilo 40 let od snemanja, spregovorila pa je tudi o odzivih, ki so jo spremljali. "Ko je kampanja izšla, sem bila v tujini, nato pa sem slišala, da je bila kampanja nekje prepovedana, da Kanada ne bo plačala za oglase in tako naprej. Ljudje in paparaci so kričali name in na mojo mamo 'Kako sta lahko to storili?' Vsa stvar se mi je zdela tako neumna," se je spominjala 56-letnica.

"Iz konteksta so vzeli en oglas z retoričnim vprašanjem. Bila sem naivna in sploh nisem razmišljala o besedilu. Nisem razmišljala, da ima kakršno koli zvezo s spodnjim perilom ali da je seksualne narave. Enak stavek bi rekla tudi zase in za sestro – nič ne more priti med naju," je nadaljevala zvezdnica. Spomnila se je tudi šoka, ko se je zavedala, da se je zamerila javnosti, ki je domnevala, da se zaveda namena, ki stoji za oglasi. "Mislim, da so domnevali, da sem veliko bolj drzna, kot sem v resnici kadar koli bila," je še dodala igralka, ki je sedaj mati dveh hčera.