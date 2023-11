Brooke Shields se upira botoksu: Strah me je, da si ne bom več podobna

Brooke Shields, ikona 80. let prejšnjega stoletja, se želi postarati naravno. Zvezdnica je nedavno spregovorila o svoji legendarni karieri, manekenstvu, igralstvu in materinstvu, delila pa je tudi svojo filozofijo o staranju. 58-letnica je za revijo Glamour, ki jo je razglasila za eno od žensk leta 2023, priznala, da ni navdušena nad injekcijami, ob uporabi botoksa pa se ni več počutila kot ona sama.

"Sem popolnoma za kar koli od tega, če je resnično narejeno za vas, iz pravih razlogov in vam daje stopnjo neke vrste samozavesti, ki jo potrebujete," je Brooke Shields odgovorila na vprašanja o tem, ali se strinja z lepotnimi popravki. Dodala je, da je že spoznala ženske, ki so jim prav popravki dali samozavest, a ob tem opozorila, da ti predstavljajo tudi nevarnost, ko gredo stvari predaleč.

icon-expand Brooke Shields se je odločila, da ne bo več uporabljala botoksa. FOTO: Profimedia

"Strah me je, da si ne bi bila več podobna. Ko sem uporabljala botoks, je moje oko postalo čudno in pomislila sem, da to več nisem jaz. Kljub temu sem uporabila druga podobna polnila. Ne želim si, da si ne bi bila več podobna," je odkrito priznala zvezdnica in dodala, da nekatere kulture na starejše ženske gledajo kot na modre osebe, ki odločajo, so poglavarke, in jih častijo. A sama je prepričana, da je leta 2023 več lepotnih popravkov in lepotne kirurgije kot kadar koli prej. "Ker se podijo za mladostjo. Sama ne želim tega, želim si živeti v trenutku," je dodala.

Nekdanja manekenka je spregovorila tudi o svojih dveh hčerah, 20-letni Rowan Henchy in17-letni Grier Henchy, ki sta se v preteklih letih v javnosti večkrat pojavili v njenih oblačilih. Zvezdnica je dejala, da se je zaradi tega počutila odlično, saj se ji ni niti sanjalo, da bi si želeli nositi njene stare stvari. "Če bi jima skušala dopovedovati, kaj naj si oblečeta, bi se razjezili in mi rekli, da je to čudno. V staro leseno omaro, kjer hranim te stvari, pa sta odšli brez moje vednosti, njuni telesi pa sta sedaj takšni, kot je bilo takrat moje, in vse jima popolnoma pristaja," je dejala in dodala: "Mislila sem, da se jima bom zdela staromodna." Rowan se je celo odločila, da bo materino obleko iz leta 1998, ki jo je nosila na podelitvi zlatih globusov, oblekla za maturantski ples. Na tisto obleko in noč pa ima lepe spomine tudi Brooke, ki je bila takrat nominirana za zlati globus v komediji Nenadoma Susan. "Posnemala sem lano Turner z rdečimi ustnicami in frizuro. Počutila sem se tako lepo," se je spominjala, a z njenim videzom niso bili vsi zadovoljni. Med temi je bil tudi njen agent, ki ji je takrat dejal: "Nikoli te ne bodo jemali resno, če boš prišla v rdeči. Videti si kot zvezdnica iz starih filmov, kar pa ni resno, tako ne boš nikoli dobila vlog."