Brooke Shields: Staranje ni eleganten proces.

Igralka in manekenka Brooke Shields je brez dlake na jeziku spregovorila o staranju. Za revijo Allure je spregovorila o visokih lepotnih standardih, ki so dandanes prisotni v družbi. "Ali ni zanimivo, kako moramo reči, da če se že staramo, da se staramo elegantno. Oprostite, ampak j***** se. Staranje ni eleganten proces."

Zvezdnica je dejala, da je ta proces lahko eleganten, če sam sebi nameniš sprejemanje in prijaznost, a pri tem ostaneš realen. "Če ti ni všeč, kaj se dogaja s tvojim trebuhom, delaj trebušnjake. Morda ne toliko piti. Menim, da se starati elegantno pomeni sprejemati resnico in ugotoviti, kaj glede tega narediti in se ob tem udobno počutiti."

Igralka svoje besede tudi prakticira. "Ne bom imela sivih las. Ne bom imela sivega narastka, saj na to še nisem pripravljena in ni mi všeč, kako je tako videti moj obraz," je dejala 59-letnica, ki še ni pripravljena imeti sivih las. In kljub temu da tega aspekta staranja še ni pripravljena sprejeti, je sprejela nekatere druge. "Ja, stvari bolijo in želim si, da bi lahko dlje spala, da bi bilo telo bolj čvrsto. Želim si, da ne bi potrebovala kineziološkega traku, da bi dvignil kolena, kjer bi morala biti."

Staranje ima pa tudi pozitivne aspekte. "Bolj sem mladostna kot takrat, ko sem bila mlada. Moja energija, samozavest in odsotnost samoobsojanja. Negativne misli, ki so se predvajale v moji glavi, se ne predvajajo več." In sprejemanja samih sebe uči tudi svoje dve hčerki Rowan in Grier.