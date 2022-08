Brooke Shields v solzah pospremila hčerko na fakulteto

Igralka Brooke Shields je že drugo leto zapored v solzah pospremila hčerko Rowan, ki se je odpravila novemu študijskemu letu naproti. 19-letnica bo obiskovala drugi letnik, njena slavna mati pa njenega odhoda ni prenesla najbolje, saj je ob slovesu jokala, svoje solze pa je delila s sledilci na družbenem omrežju Instagram, kjer je zapisala, da tudi drugič slovo ni nič lažje.

Brooke Shields je s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram delila ganljive trenutke, ko se je že drugo leto zapovrstjo v solzah poslovila od svoje starejše hčerke Rowan, ki se je po poletnih počitnicah ponovno odpravila na fakulteto. Zvezdnica 19-letnice tokrat ni pospremila do študentske sobice, sledilcem pa je v priznala, da drugo leto ni nič lažje, ko otrok zapušča varno zavetje doma.

"Izkazalo se je, da drugo leto ni nič lažje, ko se tvoj otročiček ponovno odpravlja na fakulteto. Drugi letnik, prihaja," je ob videoposnetku zapisala 57-letnica, ki ima z možem Chrisom Henchyjem še 16-letno hčerko Grier. "Jokala bom, če me boste potrebovali," je še povedala objokana igralka in dodala, da je mislila, da ji bo ob drugem hčerinem odhodu lažje, saj je bila preteklo študijsko leto že na fakulteti, poletje pa je preživela z družino.

"Tokrat se ne bom z njo odpeljala do fakultete. Bilo je preveč boleče. Mislim, da tokrat ne bi prenesla vožnje od študentskega doma nazaj domov," je še dejala in izrazila sočustvovanje z drugimi starši, ki preživljajo enako izkušnjo. "Zelo je težko in že zdaj jo pogrešam. Najini deklici. To je tisto, kar si želiš. Najprej jih vzgojiš, nato pa te zapustijo," je še povedala.

Zvezdničini znani prijatelji so ji v komentarjih pod objavo izkazali podporo, denimo modna oblikovalka Rachel Zoe je zapisala: "O, moj bog, jaz ne bom tako močna." Igralka Debi Mazar pa je dodala: "Pravkar sem jokala, pa sem to že enkrat preživela. Za drugega se že sedaj bojim. Res je strašljivo! In tako jih pogrešamo."