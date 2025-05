Brooklyn Beckham družini poslal jasno sporočilo

Brooklyn Beckham je med družinskim sporom namenil objavo na družbenem omrežju svoji ženi Nicoli Peltz Beckham . Fotograf, ki je kasneje postal kuhar, je v soboto na Instagramu delil prisrčen videoposnetek sebe in manekenke med vožnjo z motorjem. "Moj ves svet. Ljubil te bom za vedno. Vedno izberem tebe, srček, ti si najbolj neverjetna oseba, kar jih poznam. Jaz in ti za vedno, srček," je pripisal posnetku.

Govorice o prepiru med 26-letnikom in njegovo družino se v medijih pojavljajo že dlje časa, dodatno pa so se sprožile, potem ko se v začetku meseca prvorojenec Victorie in Davida Beckhama ni udeležil niti rojstnodnevne zabave očeta, ki je praznoval abrahama. To naj bi po poročanju virov za Us Weekly globoko prizadelo slavna zakonca.