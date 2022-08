Brooklyn Beckham ima na telesu 70 tetovaž, posvečenih soprogi

"Zmeraj joka, ko nov tatu posvetim njej," je dejal in dodal, da jo vedno znova z veseljem preseneti z novo poslikavo. Mnoge od teh nosijo prav poseben pomen, v večini pa so povezane z njunim skupnim življenjem. Med Brooklynovimi tetovažami, posvečenimi Nicoli, je tudi napis 'poročen', ki ga je razkril ob koncu avgusta: "Poročena sva že pet mesecev, zakaj pa ne," je komentiral svojo potezo.

Ko je fotografijo nove pridobitve delil v Instagramovi zgodbi in označil soprogo, je dopisal: "Presenetil sem svojo ljubezen," in dejal, da je nova poslikava delo tetovatorja Dr. Wooja. Na njegovem telesu so v obliki tatuja mesto našle tudi poročne zaobljube: "Nicola, ko si se sprehodila do oltarja, mi je vzelo sapo, videti si tako čudovita, nocoj in zmeraj ..."