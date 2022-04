Nicola Peltz in Brooklyn Beckham sta po prestavljanju načrtov za poroko le stopila pred oltar. Zvezdnika sta se poročila v Palm Springsu na Floridi na posestvu, ki pripada nevestini družini. Tridnevno poročno slavje se je začelo s prihodom gostov v petek, poročnim obredom z zabavo v soboto in zaključkom, ki se bo končal z odhodom povabljencev. Mladoporočenca sta opravila tudi judovski poročni obred.

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz sta poročena. Zvezdnika, ki sta se zaročila julija 2020, svojo zvezo pa sta javno potrdila le pol leta pred zaroko, sta poroko načrtovala že dalj časa, a je njune načrte prekrižala pandemija. 27-letna igralka in 23-letni fotograf sta se poročila na razkošnem posestvu nevestine družine na Floridi, med povabljenci pa naj bi bili tudi številni zvezdniki.

icon-expand Nicola Peltz in Brooklyn Beckham FOTO: Profimedia

Mladoporočenca, ki že sama izhajata iz bogatih in znanih družin, naj bi na poroko povabila tudi pevko Mel C, teniški zvezdnici Sereno in Venus Williams, pevca Marca Anthonyja, igralko Jordano Brewster, kuharskega mojstra Gordona Ramsayja in igralko Evo Longoria. Brooklyn in Nicola sta poroko načrtovala že nekaj časa, a je njune načrte za veliko slavje prekrižala pandemija. "Če ne bi bilo pandemije, bi bila najverjetneje že poročena. Bilo je kar težko," je v enem izmed intervjujev novembra 2021 povedal Beckham.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Brooklyn je najstarejši otrok Victorie in Davida Beckhama, ki imata še 19-letnega sina Romea, 17-letnega sina Cruza in 10-letno hči Harper. Nicola izhaja iz premožne ameriške družine, njen oče je poslovnež Nelson Peltz, mati pa manekenka Claudia Heffner. Nicola ima štiri sorojence, najbolj znana pa sta brata Brad Peltz, hokejist, in igralec Will Peltz.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Brooklyn pred poroko v vozilu za golf s kužkom

icon-expand Brooklyn Beckham FOTO: Profimedia