Brooklyn Beckham kazal uro, oboževalci opazili novo tetovažo

Brooklyn Beckhamin njegova zaročenka Nicola Peltzsta zaljubljena do ušes in svojo ljubezen rada pokažeta tudi na družbenih omrežjih. Brooklyn je s svojimi oboževalci in sledilci na Instagramu – ima jih že več kot 12 milijonov – delil črno-belo fotografijo, na kateri pozira zgoraj brez, v ospredje pa je postavil svojo novo zapestno uro italijanske blagovne znamke Bvlgari. Hote ali nehote se je mladenič pred kamero postavil tako, da se je na vratu videla nova tetovaža – pred dnevi si je dal vtetovirati zaročenkino ime 'Nicola'. Več pozornosti kot luksuzna ura je tako vzbudila njegova tetovaža, ki jo je posvetil bodoči ženi.