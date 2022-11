Brooklyn Beckham o načrtovanju družine: Pripravljen sem!

Mladi kuhar Brooklyn Beckham si želi, da bi čim prej postal oče. "Moj oče je bil star 23 let, ko sem se rodil. Tudi sam sem star toliko in vedno sem želel biti mlad očka," je za revijo People razkril sin slavnega nogometaša Davida Beckhama .

23-letnik je bil nedavno nominiran za najbolj seksi moškega leta 2022, a je naziv osvojil Chris Evans. Leta 2015 je omenjen naziv osvojil njegovo oče David, za katerega Brooklyn pravi, da ga je veliko naučil. "Naučil me je trdo delati in biti prijazen do vseh," je očetu hvaležen mladi kuhar, ki je obenem pohvalil tudi njegov slog. "Všeč mi je očetov slog. Mislim, da je kul. Ko sem bil majhen, sem si veliko sposojal njegova oblačila, nato pa sem si zaželel ustvariti svoj slog," je še dodal mladenič, čigar mama je oblikovalka Victoria Beckham, zato je sin po njej poleg lepote podedoval tudi okus in smisel za modo.