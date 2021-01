Brooklyn Beckham ob zaročenkinem rojstnem dnevu delil njune zasebne utrinke

Brooklyn Beckham, sin VictorieinDavida Beckham, je svoji zaročenki Nicoli Peltzzaželel vse najboljše tudi na Instagramu.

"Vse najboljše za rojstni dan, ljubica. Ne morem z besedami opisati, kako zelo te imam rad. Zaradi tebe sem boljši človek in najsrečnejši človek na svetu. Srečo imam, ker bom preživel preostanek svojega življenja s teboj in ustvaril veliko spominov. Upam, da imaš najčudovitejši dan, ker si to zaslužiš. Ljubim te," je zapisal mladenič, ob tem pa objavil posnetek, v katerega je združil njune najbolj romantične trenutke in utrinke iz njunega zasebnega življenja.