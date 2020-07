Brooklyn Beckham objavil fotografije zaroke

Brooklyn Beckham, sinVictorie in Davida Beckhama, je našel ljubezen svojega življenja. Pred dnevi je šel na kolena in za roko zaprosil svojo izbranko Nicolo Peltz. 21-letni mladenič je s svojimi sledilci in oboževalci na Instagramu delil ene najbolj intimnih fotografij iz svojega življenje, in sicer fotografije zaroke.

"Ne predstavljam si življenja brez tebe, draga. Zaradi tebe se počutim tako posebnega in vedno me nasmejiš. Vedno bom skrbel zate in vedno ti bom kril hrbet," je Brooklyn zapisal pod fotografije zaroke. Na prvi fotografiji se zaljubljenca objemata, na drugi se poljubljata, na tretji se Nicola objema z očetom Nelson Peltz, ki je hčerki čestital za zaroko, na zadnji pa je ujet trenutek, ko je Brooklyn svojo izbranko zaprosil za roko.

Njegova draga pa je njegovo objavo komentirala: "Tako zelo sem zaljubljena vate, da bo moje srce kar eksplodiralo."