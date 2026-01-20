Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Brooklyn Beckham prekinil molk in močno udaril po svojih starših

Los Angeles, 20. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
E.K.
Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham je prekinil molk in prvič javno spregovoril o zloglasnem družinskem sporu. Svoja slavna starša je obtožil številnih hudobij in dejal, da sta večkrat poskušala uničiti njegovo zvezo z Nicolo Peltz. Prvorojenec Davida in Victorie Beckham tako trdi, da si ne želi pobotati s svojo družino in da si s svojo soprogo želita predvsem mir.

Brooklyn Beckham se je odločil za presenetljiv in brutalen napad na svoja slavna starša, Davida in Victorio Beckham. Na Instagramu je prekinil molk in povzročil pravi škandal s svojo dolgo izpovedjo, v kateri je med drugim delil podrobnosti njihovega spora in priznal, da preprosto ne želi sprave s svojo družino. Prvorojenec nogometne legende je zapisal, da ni imel druge izbire, kot da spregovori, saj se je naveličal, da starši ves čas komunicirajo z mediji o njem in njegovi ženi Nicoli Peltz.

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz Beckham.
Brooklyn Beckham in Nicola Peltz Beckham.
FOTO: Profimedia

"Nisem pod nadzorom, prvič v življenju se postavljam zase. Starši so vse življenje nadzorovali pripovedi o naši družini v medijih," je zapisal 26-letnik. V osrčju Brooklynovih obtožb je prav dolgoletna zamera zaradi medijskega nadzora, dejal je namreč, da sta njegova starša od vedno nadzorovala medijske zgodbe o njihovi družini. Brooklyn trdi, da so bile objave na družbenih omrežjih, po katerih so znani, performativne narave, ki naj bi prekrivale nepristne družinske odnose in resnico.

'Želela sta naju ločiti'

Kot navaja, naj bi se njegova starša prav tako neizmerno trudila, da bi uničila njegovo zvezo z Nicolo že pred njuno poroko, ki se je odvila leta 2022. Po Brooklynovih navedbah je njegova mama v zadnjem trenutku preklicala izdelavo Nicoline obleke, čeprav je bila Nicola navdušena nad njeno zasnovo. To je nevesto prisililo, da je tik pred zdajci iskala novo poročno obleko.

Victoria in David Beckham naj bi si bila z ostalimi otroci še vedno blizu.
Victoria in David Beckham naj bi si bila z ostalimi otroci še vedno blizu.
FOTO: Profimedia

"Med načrtovanjem poroke me je mama celo označila za zlobno osebo, ker sva se z Nicolo odločila, da bova k naši mizi povabili mojo varuško Sandro in Nicolino varuško, ker s seboj nista imeli svojih soprogov," je še dodal razočarani Beckham, ki naj bi moral prvi poročni ples zaplesati s svojo mamo in ne s svojo nevesto.

"Mama mi je ugrabila prvi ples z ženo, ki je bil načrtovan že tedne vnaprej in bi se moral odviti ob romantični ljubezenski pesmi," je zapisal in dodal: "Pred 500 poročnimi gosti me je Marc Anthony poklical na oder, ko je bil po urniku načrtovan moj romantični ples z ženo, a namesto tega me je čakala mama, da bi plesala z mano. Pred vsemi je zelo neprimerno plesala ob meni," je nadaljeval in dejal, da se v življenju še nikoli ni počutil bolj nelagodno ali ponižano.

"Želela sva obnoviti najine zaobljube, da bi si ustvarila nove spomine na najin poročni dan, ki nama bodo prinesli veselje in srečo, ne pa tesnobe in zadrege," je še zapisal in se dotaknil njune obnovitvene ceremonije, ki se je zgodila lanskega avgusta in na katero niso bili povabljeni njegovi družinski člani.

Preberi še Brooklyn in Nicola sta obnovila zaobljube brez prisotnosti Beckhamovih

'Poskušala sta me podkupiti, da bi se odpovedal svojemu imenu'

Še bolj pretresljiva je trditev, da sta David in Victoria večkrat pritiskala in poskušala podkupiti Brooklyna, da bi se odrekel pravicam do svojega imena pred vstopom v zakonski stan. Brooklyn verjame, da je to vplivalo na njun prihodek, zaradi česar ga starši niso nikoli več obravnavali enako.

Kuhar, ki ni neposredno omenil svojih sorojencev 23-letnega Romea, 20-letnega Cruza in 14-letne Harper, je nato še dejal, da sta njegovi družini javna promocija in oglaševanje pomembnejša od vsega drugega in da naj bi blagovna znamka Beckham bila vedno na prvem mestu.

Preberi še Victoria Beckham po zloglasnem družinskem sporu: Vsi se podpiramo

"Anksioznost je izginila," je dejal na koncu izpovedi, ko je ponovno zanikal domnevne navedbe, da ga nadzoruje njegova žena, kar so številni mediji v preteklih mesecih večrat namigovali.

Brooklyn Beckham je na koncu zapisal, da si skupaj s partnerico želita življenje, ki ga ne bo oblikovala javna podoba, mediji ali manipulacija. Njuna skupna želja pa je jasna: "Vse, kar želiva, sta mir, zasebnost in sreča za naju in najino bodočo družino," je sklenil ganljiv zapis.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Brooklyn Beckham David Beckham Victoria Beckham družinski spor Nicola Peltz

Skrušeni zvezdniki: Zdi se, kot da je konec ere

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
Tom Cruise in hčerka: čas za spravo?
Tom Cruise in hčerka: čas za spravo?
Kako naučiti otroke ravnanja z denarjem: enostavna tehnika, ki deluje
Kako naučiti otroke ravnanja z denarjem: enostavna tehnika, ki deluje
Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina
Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina
zadovoljna
Portal
Lepotica o odnosu s 53 let starejšim
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Kako prepoznati retroaktivno ljubosumje v odnosu?
Kako prepoznati retroaktivno ljubosumje v odnosu?
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
vizita
Portal
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
cekin
Portal
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Zakaj v trgovino s slušalkami v ušesih?
Zakaj v trgovino s slušalkami v ušesih?
moskisvet
Portal
Stallone je vsako leto videti bolje
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
Sprememba delovanja ChatGPT, ki vam ne bo všeč
dominvrt
Portal
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450