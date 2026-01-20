Brooklyn Beckham prekinil molk in močno udaril po svojih starših

Brooklyn Beckham se je odločil za presenetljiv in brutalen napad na svoja slavna starša, Davida in Victorio Beckham. Na Instagramu je prekinil molk in povzročil pravi škandal s svojo dolgo izpovedjo, v kateri je med drugim delil podrobnosti njihovega spora in priznal, da preprosto ne želi sprave s svojo družino. Prvorojenec nogometne legende je zapisal, da ni imel druge izbire, kot da spregovori, saj se je naveličal, da starši ves čas komunicirajo z mediji o njem in njegovi ženi Nicoli Peltz.

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz Beckham. FOTO: Profimedia

"Nisem pod nadzorom, prvič v življenju se postavljam zase. Starši so vse življenje nadzorovali pripovedi o naši družini v medijih," je zapisal 26-letnik. V osrčju Brooklynovih obtožb je prav dolgoletna zamera zaradi medijskega nadzora, dejal je namreč, da sta njegova starša od vedno nadzorovala medijske zgodbe o njihovi družini. Brooklyn trdi, da so bile objave na družbenih omrežjih, po katerih so znani, performativne narave, ki naj bi prekrivale nepristne družinske odnose in resnico.

'Želela sta naju ločiti'

Kot navaja, naj bi se njegova starša prav tako neizmerno trudila, da bi uničila njegovo zvezo z Nicolo že pred njuno poroko, ki se je odvila leta 2022. Po Brooklynovih navedbah je njegova mama v zadnjem trenutku preklicala izdelavo Nicoline obleke, čeprav je bila Nicola navdušena nad njeno zasnovo. To je nevesto prisililo, da je tik pred zdajci iskala novo poročno obleko.

Victoria in David Beckham naj bi si bila z ostalimi otroci še vedno blizu. FOTO: Profimedia

"Med načrtovanjem poroke me je mama celo označila za zlobno osebo, ker sva se z Nicolo odločila, da bova k naši mizi povabili mojo varuško Sandro in Nicolino varuško, ker s seboj nista imeli svojih soprogov," je še dodal razočarani Beckham, ki naj bi moral prvi poročni ples zaplesati s svojo mamo in ne s svojo nevesto. "Mama mi je ugrabila prvi ples z ženo, ki je bil načrtovan že tedne vnaprej in bi se moral odviti ob romantični ljubezenski pesmi," je zapisal in dodal: "Pred 500 poročnimi gosti me je Marc Anthony poklical na oder, ko je bil po urniku načrtovan moj romantični ples z ženo, a namesto tega me je čakala mama, da bi plesala z mano. Pred vsemi je zelo neprimerno plesala ob meni," je nadaljeval in dejal, da se v življenju še nikoli ni počutil bolj nelagodno ali ponižano. "Želela sva obnoviti najine zaobljube, da bi si ustvarila nove spomine na najin poročni dan, ki nama bodo prinesli veselje in srečo, ne pa tesnobe in zadrege," je še zapisal in se dotaknil njune obnovitvene ceremonije, ki se je zgodila lanskega avgusta in na katero niso bili povabljeni njegovi družinski člani.

'Poskušala sta me podkupiti, da bi se odpovedal svojemu imenu'

Še bolj pretresljiva je trditev, da sta David in Victoria večkrat pritiskala in poskušala podkupiti Brooklyna, da bi se odrekel pravicam do svojega imena pred vstopom v zakonski stan. Brooklyn verjame, da je to vplivalo na njun prihodek, zaradi česar ga starši niso nikoli več obravnavali enako. Kuhar, ki ni neposredno omenil svojih sorojencev 23-letnega Romea, 20-letnega Cruza in 14-letne Harper, je nato še dejal, da sta njegovi družini javna promocija in oglaševanje pomembnejša od vsega drugega in da naj bi blagovna znamka Beckham bila vedno na prvem mestu.