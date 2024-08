Brooklyn Beckham pristal v bolnišnici: Žena skrbi zame

Brooklyn Beckham je po zlomu ramena pristal v bolnišnici. 25-letni maneken in fotograf je na Instagramu objavil fotografijo, na kateri leži v bolnišnični postelji, ob njej pa se je zahvalil svoji ženi Nicoli , ki skrbi zanj. Najstarejši sin zakoncev Beckham ni razkril, kako je do zloma prišlo, le dan pred tem pa je objavljal fotografije iz znane newyorške restavracije, ki je znana po sušiju.

"Zlomil sem si ramo, a je vse v redu, saj imam Nicolo, ki skrbi zame," je pripisal ob fotografiji, na kateri se smeji v objektiv fotoaparata, oblečen v bolnišnično spalno srajco pa leži na postelji. Ob njem je stojalo za infuzijo, v roko pa ima vstavljen tako imenovani metuljček, skozi katerega je dobival tekočino z zdravili. "Rad te imam, draga," je še pripisal in označil 29-letno ženo.

Čeprav so oboževalci z mladim Beckhamom sočustvovali, pa so mnogi opazili, da se Nicola na njegove besede ni odzvala, ob tem pa so se v komentarjih navezali tudi na nedavno tožbo, ki jo je vložila, v kateri obtožuje pasjega frizerja za smrt svoje čivave. "Bil je ljubosumen zaradi pozornosti, ki jo je dobil njen kuža," je zapisal nekdo, drug pa dodal: "Sploh ni komentirala." Brooklyn je pozneje izklopil možnost komentiranja objave.