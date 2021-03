Brooklyn Beckham s pozlačenim modrostnim zobom svojega dekleta

Brooklyn Beckham in njegova zaročenka, 26-letna igralka Nicole Peltz, sta si izmenjala prav posebno darilo. Namreč na ogrlici nosita modrostni zob svojega izbranca. Ona njegovega, on njenega.

26-letnica je zanimivost delila na Instagramovi zgodbi, kjer je objavila fotografijo ujemajočih se verižic in dopisala: "Najina modrostna zoba sem spremenila v verižici. Ti si moj najboljši prijatelj, Brooklyn."Brooklyna je njena objava tako ganila, da se je svoji izbranki posvetil tudi on. "Ni besed, ki bi opisale, kako zelo te ljubim. Sem najsrečnejša oseba na planetu. Ljubim te bom vedno in za vedno. To je najboljše darilo moje najboljše zaročenje. Noro te ljubim," je zapisal 22-letnik, "ti si nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo."

Zaljubljenca si prek družbenih omrežij nenehno izkazujeta ljubezen in očitno je njun odnos vedno močnejši. Da je Nicole prava za Brooklyna, pa se strinja tudi njegova mama Victoria Beckham, ki je v enem od intervjujev povedala: "Da je Brooklyn v tem času našel sorodno dušo in damo, s katero želi preživeti preostanek svojega življenja, je izjemno. Zelo smo veseli zanj in navdušeni."

Brooklyn in Nicole sta veselo novico, da sta se zaročila, z javnostjo delila lani julija. Datum poroke sicer še ni določen, saj se zaročenca želita poročiti v vsaj približno normalnih časih.