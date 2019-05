Brooklyn Beckham s svojo izbranko prvič na rdeči preprogi

Brooklyn Beckham, sin Victorie Beckham in nekdanjega nogometaša Davida Beckhama, se je v Cannesu udeležil slavnostne premiere filmaBilo je nekoč v Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood). Zanj je bil sicer to prvi obisk tega prestižnega filmskega festivala, po rdeči preprogi in v soju fotografskih bliskavic pa se je sprehodil v spremstvu svoje srčne izbranke, manekenke Hane Cross.