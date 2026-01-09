Naslovnica
Tuja scena

Brooklyn Beckham staršema: Lahko me kontaktirata zgolj prek odvetnikov

London, 09. 01. 2026 15.02 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Brooklyn Beckham

Nove podrobnosti razkrivajo globino spora med Brooklynom Beckhamom in njegovimi starši. Prvorojenec naj bi popolnoma prekinil komunikacijo z njima in dovolil stik le prek odvetnikov. 26-letnik si očitno resnično ne želi biti več povezan z družino, zato naj bi nekatere družinske člane pred kratkim tudi blokiral na Instagramu.

Brooklyn Beckham se menda še vedno ne želi pobotati s svojima staršema, Davidom in Victorio Beckham. Na dan so zdaj med zloglasnim sporom prišle nove informacije, in sicer naj bi prvorojenec minulo poletje komuniciral s slavnimi starši, vendar zgolj prek pisem in njihovih odvetniških ekip.

Brooklyn in Nicola Peltz Beckham
Brooklyn in Nicola Peltz Beckham
FOTO: Profimedia

Brooklyn naj bi po poročanju Daily Maila dejal, da ne želi, da bi ga starši kontaktirali, in da lahko v stik z njim stopijo le prek odvetnikov. Prepovedal je tudi, da bi o njem dajali javne izjave na družbenih omrežjih. Zahtevo naj bi podal, potem ko so ga užalile izjave o njegovi ženi Nicoli Peltz, ki so namigovale, da ga ona "nadzoruje" in da je on njen "talec".

Zakonca Beckham sta si menda z ostalimi otroci izjemno blizu.
Zakonca Beckham sta si menda z ostalimi otroci izjemno blizu.
FOTO: Profimedia

Kuhar, ki se je s štiri leta starejšo igralko poročil leta 2022, naj bi pred kratkim na družbenem omrežju Instagram prav tako blokiral svoja starša in brata Cruza. Nekateri so sicer namigovali, da naj bi zakonca Beckham najprej prenehala slediti svojemu oddaljenemu sinu. "NI RESNICA. Moja mama in oče ne bi nikoli nehala slediti svojemu sinu," je zanikal tretjerojeni Cruz in dodal: "Naj bodo dejstva pravilna. Zbudila sta se blokirana ... tako kot jaz."

Preberi še Victoria Beckham po zloglasnem družinskem sporu: Vsi se podpiramo

Spomnimo, do prepira naj bi prišlo, ker Brooklynov sorojenec Romeo trenutno hodi z njegovim nekdanjim dekletom. To naj bi zelo motilo mlada zakonca, ki menita, da Kim Turnbull nima dobronamernih namenov. Do različnih zamer pa naj bi prišlo že na poročni dan, ko naj bi nekdanja članica Spice Girls na poroki namerno zasenčila snaho. Vir je takrat za Page Six povedal, da se pevka in Brooklynova žena "ne preneseta in se ne pogovarjata".

Brooklyn Beckham David Beckham Victoria Beckham spor družina

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
