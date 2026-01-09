Brooklyn Beckham staršema: Lahko me kontaktirata zgolj prek odvetnikov

Brooklyn Beckham se menda še vedno ne želi pobotati s svojima staršema, Davidom in Victorio Beckham. Na dan so zdaj med zloglasnim sporom prišle nove informacije, in sicer naj bi prvorojenec minulo poletje komuniciral s slavnimi starši, vendar zgolj prek pisem in njihovih odvetniških ekip.
Brooklyn naj bi po poročanju Daily Maila dejal, da ne želi, da bi ga starši kontaktirali, in da lahko v stik z njim stopijo le prek odvetnikov. Prepovedal je tudi, da bi o njem dajali javne izjave na družbenih omrežjih. Zahtevo naj bi podal, potem ko so ga užalile izjave o njegovi ženi Nicoli Peltz, ki so namigovale, da ga ona "nadzoruje" in da je on njen "talec".
Kuhar, ki se je s štiri leta starejšo igralko poročil leta 2022, naj bi pred kratkim na družbenem omrežju Instagram prav tako blokiral svoja starša in brata Cruza. Nekateri so sicer namigovali, da naj bi zakonca Beckham najprej prenehala slediti svojemu oddaljenemu sinu. "NI RESNICA. Moja mama in oče ne bi nikoli nehala slediti svojemu sinu," je zanikal tretjerojeni Cruz in dodal: "Naj bodo dejstva pravilna. Zbudila sta se blokirana ... tako kot jaz."
Spomnimo, do prepira naj bi prišlo, ker Brooklynov sorojenec Romeo trenutno hodi z njegovim nekdanjim dekletom. To naj bi zelo motilo mlada zakonca, ki menita, da Kim Turnbull nima dobronamernih namenov. Do različnih zamer pa naj bi prišlo že na poročni dan, ko naj bi nekdanja članica Spice Girls na poroki namerno zasenčila snaho. Vir je takrat za Page Six povedal, da se pevka in Brooklynova žena "ne preneseta in se ne pogovarjata".
