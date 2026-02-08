Brooklyn Beckham z jasnim sporočilom: prekril tetovažo, posvečeno očetu

Sporu v družini Beckham ni videti konca. In zdaj je Brooklyn zadal nov udarec, direktno očetu Davidu v srce. Odločil se je namreč, da svoje nestrinjanje s staršema jasno pokaže tudi tako, da očeta preprosto ne izbriše le iz svojega življenja, temveč tudi s svojega telesa. Prekril je namreč tetovažo z napisom 'oče', ki si jo je pred leti izbral skupaj z motivom sidra in si jo tetoviral na desno roko.

Brooklyn in Nicola se ne razumeta dobro z družino Beckham. FOTO: Instagram

Po novem je tetovaža sestavljena iz različnih oblik, napisa pa se ne vidi več. Legendarni nogometaš se na potezo svojega najstarejšega sina še ni odzval, kar je v trenutnem javnem sporu kar stalna praksa. Vse skupaj kaže le na to, da se spor v družini vedno bolj poglablja, odnosi so vedno slabši, vsi akterji pa očitno vedno bolj prizadeti, obenem pa se ne bojijo 'igrati' tudi na najšibkejše točke svojih družinskih članov.

Sicer pa to ni Brooklynova prva tovrstna poteza, saj je že lani junija prekril tetovažo na prsih, na kateri je pisalo 'mamin sinček' in je bila posvečena Victorii. Namesto te tetovaže ga zdaj krasi motiv rož, ki spominja na poročni šopek njegove žene Nicole Peltz Beckham. Prav slavna manekenka je tudi ena od tistih, ki pri sporu v družini igra veliko in pomembno vlogo, saj se nikoli ni dobro razumela z ženinovo mamo. Nesoglasja v družini so se začela leta 2022, ko sta se Nicola in Brooklyn poročila.

Sprememba tetovaž, posvečenih staršem, je z Brooklynove strani jasen znak, da si ne želi sprave v družini.

Mnogi se sprašujejo, ali gre za zgolj fazo uporništva ali za resen in trajen razkol z družino, ki ga spremlja še vrsta drugih incidentov in obtožb. Najstarejši sin zakoncev Beckham s spreminjanjem tetovaž namreč ne prekrije zgolj nekaj črk, temveč zakriva del svoje zgodovine in spomina, posvečenega očetu.