Tuja scena

Brooklyn Beckham z jasnim sporočilom: prekril tetovažo, posvečeno očetu

London, 08. 02. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
brooklyn beckham

Spor v družini Beckham se poglablja. Zdaj je Brooklyn znova poskrbel, da oboževalci slavne družine na pomiritev strasti zaenkrat še ne morejo računati. Najstarejši sin Davida in Victorie je s svojo novo potezo poskrbel, da je starša, predvsem očeta, spet zabolelo tam, kjer je najhuje. Prekril je namreč tetovažo, na kateri je pisalo 'oče', ki jo je pred leti posvetil prav njemu.

Sporu v družini Beckham ni videti konca. In zdaj je Brooklyn zadal nov udarec, direktno očetu Davidu v srce. Odločil se je namreč, da svoje nestrinjanje s staršema jasno pokaže tudi tako, da očeta preprosto ne izbriše le iz svojega življenja, temveč tudi s svojega telesa. Prekril je namreč tetovažo z napisom 'oče', ki si jo je pred leti izbral skupaj z motivom sidra in si jo tetoviral na desno roko.

Brooklyn in Nicola se ne razumeta dobro z družino Beckham.
Brooklyn in Nicola se ne razumeta dobro z družino Beckham.
FOTO: Instagram

Po novem je tetovaža sestavljena iz različnih oblik, napisa pa se ne vidi več. Legendarni nogometaš se na potezo svojega najstarejšega sina še ni odzval, kar je v trenutnem javnem sporu kar stalna praksa. Vse skupaj kaže le na to, da se spor v družini vedno bolj poglablja, odnosi so vedno slabši, vsi akterji pa očitno vedno bolj prizadeti, obenem pa se ne bojijo 'igrati' tudi na najšibkejše točke svojih družinskih članov.

Preberi še Drama Beckhamovih: Kdo na strani zakoncev in kdo na strani odtujenega sina?

Sicer pa to ni Brooklynova prva tovrstna poteza, saj je že lani junija prekril tetovažo na prsih, na kateri je pisalo 'mamin sinček' in je bila posvečena Victorii. Namesto te tetovaže ga zdaj krasi motiv rož, ki spominja na poročni šopek njegove žene Nicole Peltz Beckham. Prav slavna manekenka je tudi ena od tistih, ki pri sporu v družini igra veliko in pomembno vlogo, saj se nikoli ni dobro razumela z ženinovo mamo. Nesoglasja v družini so se začela leta 2022, ko sta se Nicola in Brooklyn poročila.

Sprememba tetovaž, posvečenih staršem, je z Brooklynove strani jasen znak, da si ne želi sprave v družini.

Mnogi se sprašujejo, ali gre za zgolj fazo uporništva ali za resen in trajen razkol z družino, ki ga spremlja še vrsta drugih incidentov in obtožb. Najstarejši sin zakoncev Beckham s spreminjanjem tetovaž namreč ne prekrije zgolj nekaj črk, temveč zakriva del svoje zgodovine in spomina, posvečenega očetu.

Razlagalnik

David Beckham je upokojeni angleški profesionalni nogometaš, ki je znan po svoji izjemni karieri v klubih, kot so Manchester United, Real Madrid, AC Milan in Paris Saint-Germain. Velja za enega najbolj prepoznavnih športnikov na svetu, znan pa je tudi po svojem modnem slogu in vlogi v medijih. S svojo ženo Victorio Beckham, nekdanjo članico skupine Spice Girls in uspešno modno oblikovalko, ima štiri otroke.

Victoria Beckham, rojena Adams, je angleška modna oblikovalka, poslovna ženska in nekdanja pevka. Svetovno slavo je dosegla kot članica pop skupine Spice Girls, kjer je bila znana pod vzdevkom Posh Spice. Po koncu glasbene kariere se je uspešno preusmerila v modo in postala priznana modna oblikovalka ter poslovna ženska, ki vodi lastno blagovno znamko.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Brooklyn Beckham David Beckham družinski razkol tetovaže Nicola Peltz Victoria Beckham

