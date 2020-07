Brooklyn Beckham z zaročenko načrtuje dve poroki

Brooklyn Beckham in Nicola Peltz, ki sta v razmerju komaj osem mesecev, sta minuli vikend sporočila, da sta zaročena. Bodoča ženin in nevesta pa ne bosta varčevala pri pripravah na poroko oziroma pri tem, ko bosta drug drugemu izrekla usodni da. Odločila sta se, da bosta imela kar dve poroki – eno v Veliki Britaniji in drugo na Floridi. Po pisanju portalaThe Sun bo zaročenkin očeNelson Peltz za hčerkino poroko namenil kar štiri milijone angleških funtov, kar je približno 4.450.000 evrov.

"Vsi so navdušeni in presrečni za njiju. Brooklyn se je vedno zgledoval po starših in starih starših (op. a., Victoria in David Beckham sta letos praznovala 21. obletnico poroke, Victorijina starša pa 49. obletnico poroke). In prav tako si Brooklyn zase in za svojo izbranko želi dolg in uspešen zakon," je povedal vir.

"David in Victoria sta navdušena. Čutita, da je njun prvorojenec končno spoznal dekle, ki z njim ni samo zaradi slave ali denarja. Pravzaprav njeno družinsko bogastvo presega premoženje Beckhamovih. Po tradiciji poroko plača nevestin oče, ampak David in Victoria bosta zagotovo želela na nek način prispevati zraven za stroške. Prehitro je še, da bi imela že točno določen datum, ampak razmišljata, da bi se do oltarja sprehodila konec poletja ali zgodnjo jesen naslednje leto," je še dodal vir.