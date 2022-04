Brooklyn Beckham z zaročenko podpisal 'mater vseh predporočnih pogodb'

Prvorojenec zakoncev Beckham, Brooklyn Beckham, ki bo že prihodnji konec tedna večno zvestobo obljubil svoji zaročenki Nicoli Peltz, z družino ureja še zadnje podrobnosti pred dogodkom. Mlada zaročenca sta po poročanju Daily Maila med drugim nedavno podpisala tudi predporočno pogodbo, ki jo je medij zaradi višine premoženja poimenoval kar "mati vseh predporočnih pogodb".

Pomemben dokument, za katerega sta poskrbeli obe družini, bo namreč v primeru razhoda mladega para zaščitil premoženji obeh klanov, ki sega v milijone in milijone evrov. Natančneje, Beckhamovi so s podpisom zaščitili več kot 454 milijonov evrov, Peltzovi pa kar eno in pol milijardo evrov. Poroka para, ki je po poročanju tujih medijev že odpotoval v Miami, se bo odvila na posestvu nevestine družine na Floridi, med drugim pa naj bi se je udeležili Gordon Ramsay, Eva Longoria, Mel B ter morda celo princ Harry in njegova Meghan Markle. Tema dogodka bo namreč združitev elite Miamija in britanskih zvezd.