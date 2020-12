Brooklyn Beckham z zaročenko podpisal predporočno pogodbo

21-letni Brooklyn Beckham, najstarejši sin Victorie inDavida Beckhama, in njegova štiri leta starejša zaročenka Nicola Peltzže komaj čakata, da stopita pred oltar. A še preden si bosta obljubila večno zvestobo in si ustvarila družino, pa sta že podpisala predporočno pogodbo. Ta je namenjena temu, da vsak od (bodočih) zakoncev v primeru ločitve zaščiti svoje premoženje in svoj finančni položaj.

Po poročanju britanskih medijev sta se zaljubljenca zavezala, da bosta v primeru ločitve iz zakona odšla s tem, kar bosta vanj vložila, vključno s sredstvi in lastnino.

Medtem ko je premoženje Brooklynovih staršev, Victorie in Davida, ocenjeno na približno 335 milijonov funtov, približno 367 milijonov evrov, ima Nicolin oče in poslovnežNelson Peltzna bančnem računu okrog 1,1 milijarde funtov oziroma približno 1,2 milijarde evrov.

Vir je za The Sun povedal, da so v Ameriki predporočne pogodbe pravilo in so jo podpisali vsi poročeni člani Nicoline družine.

"Odločitev Brooklyna in Nicole, da se zatečeta k pravni poti, je bila obojestranska. Brooklyn je imel v preteklosti izkušnje z dekleti, ki so bile z njim zaradi njegovega priimka in bogastva, Nicola pa ga ima resnično rada in ne potrebuje njegovega denarja. Ima svojo uspešno kariero," je še povedal vir.