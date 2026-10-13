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Brooklyn in Nicola dopustovala v Parizu, a nista podprla Victorie

Pariz, 13. 10. 2026 17.29 pred 17 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
brooklyn beckham

V Parizu te dni poteka teden mode, kjer je svoje kreacije predstavila tudi slovita Victoria Beckham. A čeprav se je takrat z ženo mudil v Franciji, modne revije svoje mame ni obiskal. Govorimo seveda o Brooklynu Beckhamu, najstarejšem sinu slavnih zakoncev, ki vse od januarja tudi javno ne komunicira več s svojo družino.

Zadnje dni so se v Parizu mudili prav vsi člani družine Beckham - oče David, mama Victoria, hči Harper in sinovi Romeo, Cruz in Brooklyn. A niso bili vsi na isti lokaciji; čeprav je vsa družina iz prve vrste dvorane Conciergerie na modni reviji podpirala slavno mamo, se je najstarejši od sinov odločil za drugačno preživljanje prostega časa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Te dni v prestolnici Francije poteka sloviti teden mode, kjer je svoje kreacije predstavila tudi Victoria, a Brooklynu se to vseeno ni zdelo dovolj pomembno, da bi spremenil svoje načrte. Z ženo Nicolo Peltz Beckham je raje raziskoval mesto in utrinke njunega pohajkovanja delil na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub očitni odsotnosti najstarejšega sina je podjetnica poskušala ohraniti mirno kri in se po reviji zahvalila vsem, ki so bili tam z njo. Na družbenih omrežjih je poudarila, kako 'blagoslovljena' se počuti zaradi podpore družine in prijateljev, kar so mnogi interpretirali kot posreden odziv na Brooklynov bojkot. Njen zapis je dopolnil David s polno mero podpore, v kateri je pohvalil njeno eleganco in strast do dela.

Takole veselo in sproščeno sta se Brooklyn in Nicola sprehajala po mestu.
Takole veselo in sproščeno sta se Brooklyn in Nicola sprehajala po mestu.
FOTO: Profimedia

A če pogledamo malo nazaj, samo v začetek tega leta, tovrstna poteza 27-letnika nikakor ni presenečenje. Slavna družina in njihovi medsebojni odnosi so namreč od januarja letos precej pod drobnogledom javnosti. Brooklyn je starša javno obtožil nenehnega nadzora nad svojim življenjem ter celo poskusa ločitve od žene. Njihov spor pa ne deluje nič kaj blizu razrešitvi, kar je s sprehodom le nekaj kilometrov stran od dogodka, v neposredni bližini Louvra, znova dokazal kar glavni akter sam.

Preberi še Naključje ali hladno sporočilo? Beckhamovi in Brooklyn le nekaj minut narazen

Kot so prepričani številni, je to le še ena v vrsti njegovih provokacij, s katerimi želi svoji družini še bolj jasno sporočiti, da o spravi nikakor ne razmišlja. Svojo prisotnost v Parizu naj bi zakonca Peltz-Beckham celo namerno načrtovala tako, da bi bila čim bolj opazna, vendar ne tam, kjer bi bilo to najbolj primerno. Tudi svojo zvezo sta praznovala z dogovorjenim fotografiranjem, dejanje, ki ga je slavni sin v preteklosti večkrat očital staršema. Danes pa očitno uporablja isto strategijo, da bi ustvaril vtis popolne samostojnosti in neodvisnosti od vplivnega priimka, ki ga nosi, četudi to pomeni javno ponižanje njegove družine.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Victoria Beckham Brooklyn Beckham Nicola Peltz Pariz modna revija družinski spor

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
13. 10. 2026 17.46
Zadnjič sem prebral, da je v bistvu na smrt skregan z mamo, ne pa z ocetom. Victoria se je sporekla z Nicole, ne David. David je v bistvu srecen za njegovega sina, ampak v javnosti se mora zaradi Victorijenega vpliva obnašati in vesti povsem drugače.
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