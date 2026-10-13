Brooklyn in Nicola dopustovala v Parizu, a nista podprla Victorie

Zadnje dni so se v Parizu mudili prav vsi člani družine Beckham - oče David, mama Victoria, hči Harper in sinovi Romeo, Cruz in Brooklyn. A niso bili vsi na isti lokaciji; čeprav je vsa družina iz prve vrste dvorane Conciergerie na modni reviji podpirala slavno mamo, se je najstarejši od sinov odločil za drugačno preživljanje prostega časa.
Te dni v prestolnici Francije poteka sloviti teden mode, kjer je svoje kreacije predstavila tudi Victoria, a Brooklynu se to vseeno ni zdelo dovolj pomembno, da bi spremenil svoje načrte. Z ženo Nicolo Peltz Beckham je raje raziskoval mesto in utrinke njunega pohajkovanja delil na družbenih omrežjih.
Kljub očitni odsotnosti najstarejšega sina je podjetnica poskušala ohraniti mirno kri in se po reviji zahvalila vsem, ki so bili tam z njo. Na družbenih omrežjih je poudarila, kako 'blagoslovljena' se počuti zaradi podpore družine in prijateljev, kar so mnogi interpretirali kot posreden odziv na Brooklynov bojkot. Njen zapis je dopolnil David s polno mero podpore, v kateri je pohvalil njeno eleganco in strast do dela.
A če pogledamo malo nazaj, samo v začetek tega leta, tovrstna poteza 27-letnika nikakor ni presenečenje. Slavna družina in njihovi medsebojni odnosi so namreč od januarja letos precej pod drobnogledom javnosti. Brooklyn je starša javno obtožil nenehnega nadzora nad svojim življenjem ter celo poskusa ločitve od žene. Njihov spor pa ne deluje nič kaj blizu razrešitvi, kar je s sprehodom le nekaj kilometrov stran od dogodka, v neposredni bližini Louvra, znova dokazal kar glavni akter sam.
Kot so prepričani številni, je to le še ena v vrsti njegovih provokacij, s katerimi želi svoji družini še bolj jasno sporočiti, da o spravi nikakor ne razmišlja. Svojo prisotnost v Parizu naj bi zakonca Peltz-Beckham celo namerno načrtovala tako, da bi bila čim bolj opazna, vendar ne tam, kjer bi bilo to najbolj primerno. Tudi svojo zvezo sta praznovala z dogovorjenim fotografiranjem, dejanje, ki ga je slavni sin v preteklosti večkrat očital staršema. Danes pa očitno uporablja isto strategijo, da bi ustvaril vtis popolne samostojnosti in neodvisnosti od vplivnega priimka, ki ga nosi, četudi to pomeni javno ponižanje njegove družine.
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