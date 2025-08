Brooklyn in Nicola Peltz Beckham sta obnovila poročne zaobljube

Brooklyn Peltz Beckham in Nicola Peltz Beckham sta obnovila poročne zaobljube. "Dogodek je namenjen spoštovanju ljubezni in predanosti, ki sta jo skupaj zgradila skozi leta, ter ustvarjanju spomina, ki bo ostal z njima za vedno," je za People povedal vir blizu para.

Brooklyn Peltz Beckham in Nicola Peltz Beckham

Sin slavnih staršev, Davida in Victorie Beckham , je z igralko začel hoditi oktobra 2019, zaprosil pa jo je konec leta 2020. Poročila sta se 9. aprila, dve leti kasneje. Prestižna poroka je takrat potekala na nevestinem družinskem posestvu v Palm Beachu na Floridi.

Nicola Peltz in Brooklyn Beckham objavila uradne poročne fotografije

Preberi še Nicola Peltz in Brooklyn Beckham objavila uradne poročne fotografije

Večdnevno praznovanje je bilo tedaj prežeto z ljubeznijo, poleg staršev so 26-letniku ob strani stali tudi njegovi sorojenci Romeo, Cruz in Harper. Nekoč izjemno povezana družina pa sedaj že mesece polni tabloide z govoricami o razkolu družine. Povod naj bi bil prepir med Brooklynom in mlajšim bratom Romeom. Slednji je bil v romantičnem razmerju z Brooklynovo nekdanjo punco. Kljub temu, da se je mlajši brat pred tedni razšel z manekenko, menda družinski člani ostajajo v enakih odnosih, skorajda brez stika.