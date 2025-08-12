Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Brooklyn in Nicola sta obnovila zaobljube brez prisotnosti Beckhamovih

Los Angeles, 12. 08. 2025 12.05 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
3

Brooklyn in Nicola Peltz Beckham sta obnovila svoje poročne zaobljube v krogu svojih najbližjih. Na slovesnosti ni bilo ženinove družine, ki se trenutno mudi na potovanju po Evropi. Njihove družinske vezi so očitno še vedno močno razrahljane, snaha in Victoria se menda po poročanju bližnjih ne preneseta do te mere, da se niti ne pogovarjata.

Brooklyn in Nicola Peltz Beckham sta pred dnevi obnovila poročne zaobljube. Mlada zakonca sta na družbena omrežja objavila galerije fotografij zasebne slovesnosti, na kateri pa ni bilo ženinove družine. Zakonca Beckham in njuni preostali trije otroci namreč na ceremoniji niso bili prisotni. Skupaj trenutno uživajo na oddihu po Evropi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ta dan nama je toliko pomenil," je 30-letnica zapisala k enemu od objavljenih kolažev, na katerih je fotografirana s svojim očetom Nelsonom Peltzom, ki je vodil slovesnost. Na fotografijah so bile opažene tudi njena mama Claudia Peltz, sestra Brittany ter brata Will in Bradley ter drugi družinski člani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaljubljenca sta se prvič poročila aprila 2022 na Floridi. Na večdnevnem praznovanju sta tedaj svojemu sinu ob strani stala zvezniška starša in njegovi sorojenci Romeo, Cruz in Harper. Nekoč izjemno povezana družina zdaj že mesece polni tabloide z govoricami o razkolu družine. Povod naj bi bil prepir med Brooklynom in mlajšim bratom Romeom. Slednji je bil v romantičnem razmerju z Brooklynovo nekdanjo punco. Kljub temu da se je mlajši brat pred tedni razšel z manekenko, menda družinski člani ostajajo v enakih odnosih, skorajda brez stika.

Govori se, da je nekdanja članica Spice Girls na poroki namerno zasenčila Nicolo. Vir je takrat za Page Six povedal, da se pevka in njena snaha "ne preneseta in se ne pogovarjata".

Novica o obnovitvi zaobljub se je razširila v začetku tega meseca, revija People pa je ceremonijo označila za "dogodek, ki časti ljubezen in predanost, ki sta jo skupaj zgradila skozi leta, ter ustvarja spomin, ki bo ostal z njima za vedno".

Preberi še Brooklyn in Nicola Peltz Beckham sta obnovila poročne zaobljube

"Če sem iskren, bi lahko z njo vsak dan obnavljal svoje zaobljube," je prvorojenec nekdanjega nogometaša povedal za omenjen medij in dodal: "Mislim, da je najpomembnejše, kar lahko nekdo stori, najti osebo, s katero bo preživel preostanek svojega življenja. To te zagotovo oblikuje kot osebo. Ja, bilo je res, res srčkano. Bilo je res zabavno."

Brooklyn Beckham Nicola Pelzt Beckham Obnova zaobljub Poroka Beckham
Naslednji članek

Antonio Banderas ob dopolnjenih 65 letih ne razmišlja o upokojitvi

SORODNI ČLANKI

Brooklyn in Nicola Peltz Beckham sta obnovila poročne zaobljube

David Beckham sam svoj frizer, žena Victoria: 'Kaj si storil?'

Victoria in David Beckham praznujeta 26. obletnico poroke

David Beckham prestal operacijo: 'Hitro okrevaj, očka'

Messijeva izbranka: Vse najboljše, godrnjavi starček!

David Beckham se je kljub sporu poklonil sinu: Vedno bom tukaj za vas

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Anion6anion
12. 08. 2025 12.51
Še en nepotreben trend za vzbujanje pozornosti.
ODGOVORI
0 0
wsharky
12. 08. 2025 12.33
+1
Snahi je pomembno, da ima bekemove dolarčke
ODGOVORI
1 0
LinaAnil
12. 08. 2025 12.27
+1
Ampak vseeno sta poroko plačala David in Victoria, ker pač razvajen sinko
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089