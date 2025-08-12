Brooklyn in Nicola sta obnovila zaobljube brez prisotnosti Beckhamovih

Brooklyn in Nicola Peltz Beckham sta pred dnevi obnovila poročne zaobljube. Mlada zakonca sta na družbena omrežja objavila galerije fotografij zasebne slovesnosti, na kateri pa ni bilo ženinove družine. Zakonca Beckham in njuni preostali trije otroci namreč na ceremoniji niso bili prisotni. Skupaj trenutno uživajo na oddihu po Evropi.

"Ta dan nama je toliko pomenil," je 30-letnica zapisala k enemu od objavljenih kolažev, na katerih je fotografirana s svojim očetom Nelsonom Peltzom , ki je vodil slovesnost. Na fotografijah so bile opažene tudi njena mama Claudia Peltz , sestra Brittany ter brata Will in Bradley ter drugi družinski člani.

Zaljubljenca sta se prvič poročila aprila 2022 na Floridi. Na večdnevnem praznovanju sta tedaj svojemu sinu ob strani stala zvezniška starša in njegovi sorojenci Romeo, Cruz in Harper. Nekoč izjemno povezana družina zdaj že mesece polni tabloide z govoricami o razkolu družine. Povod naj bi bil prepir med Brooklynom in mlajšim bratom Romeom. Slednji je bil v romantičnem razmerju z Brooklynovo nekdanjo punco. Kljub temu da se je mlajši brat pred tedni razšel z manekenko, menda družinski člani ostajajo v enakih odnosih, skorajda brez stika.

Govori se, da je nekdanja članica Spice Girls na poroki namerno zasenčila Nicolo. Vir je takrat za Page Six povedal, da se pevka in njena snaha "ne preneseta in se ne pogovarjata".

Novica o obnovitvi zaobljub se je razširila v začetku tega meseca, revija People pa je ceremonijo označila za "dogodek, ki časti ljubezen in predanost, ki sta jo skupaj zgradila skozi leta, ter ustvarja spomin, ki bo ostal z njima za vedno".