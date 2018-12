Brooklyn potrdil novo ljubezen

Brooklyna Beckhama, sina Victorie Beckham in nekdanjega nogometaša Davida Beckhama, se je zadnja leta povezovalo z igralko Chloë Grace Moretz. Nato pa so aprila splet preplavile fotografije mladeniča med poljubljanjem z 20-letno Lexi Wood, toda romanca je hitro izzvenela.

Mladeniča, ki študira fotografijo, so nato začeli povezovati z Lexy Panterro, s katero se je družil nekaj mesecev, njuno druženje pa sta poskušala zadržati zase in se ne pojavljati pred fotografi. Nekajmesečne zveze je bilo konec avgusta. Od takrat naprej je bilo videti, da Brooklyn ni v iskanju novega dekleta. Nato pa so začeli mediji pisati, da se veliko druži z manekenko Hano Cross.

Čeprav so ga novinarji spraševali, kaj se plete med njima, odgovora niso dobili. Vse do podelitve britanskih modnih nagrad, ko se je Brooklyn odločil, da bo svoje dekle pred vsemi ljubeče prijel za roko in tako javno pokazal, da sta skupaj.