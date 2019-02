Brooklynova izbranka prišla podpret svojo 'taščo'

V prvi vrsti so se zbrali Victorijini najzvestejši podporniki.

V prvih vrstah so se zbrali njeni najzvestejši podporniki, njen mož, 43-letni David Beckham , njuni trije sinovi, 19-letni Brooklyn , 16-letni Romeo in 13-letni Cruz, ter 7-letna hčerka Harper . Ob slavni družini je sedela kraljica mode Anne Wintour .

V Londonu se odvija eden pomembnejših modnih dogodkov, teden mode, ki prinaša nove trende za jesen in zimo. Svojo kolekcijo oblačil je predstavila tudi modna oblikovalka Victoria Beckham .

44-letna Victoria je za veliki dogodek nosila modne črne hlače, srajco in rjav pulover z vzorcem. Po uspešni modni reviji je družino peljala na kosilo in se za to priložnost preoblekla v živordeča oblačila.

Na Instagramu je objavila fotografijo, na kateri se stiska k možu, v roki pa drži kozarec v znak slavja.

''Po modni reviji kosilo z mojimi najljubšimi ljudmi. Ne bi zmogla brez tebe,'' je zapisala in se tako svojemu Davidu še javno zahvalila za vso podporo.