Brooklynova zaročenka pred objektivom v oblačilih svoje bodoče tašče

Brooklyn Beckham se že kar nekaj časa ukvarja s fotografijo. Tokrat je 22-letniku uspel veliki imet, in sicer je posnel serijo modnih fotografij za nemško modno revijo Vogue, njegov model pa je bila nihče drug kot njegova zaročenka, 26-letna Nicola Peltz.

Nadobudni mladi fotograf je združil svoj talent za fotografijo in manekenstvo. Na Instagramu je v objavo združil več modnih fotografij svoje izbranke Nicole, prva med njimi pa je bila prav posebna, saj se je v vlogi modela preizkusil tudi sam. Na njej nosi hlače, na glavi ima športno kapo in pozira zgoraj brez, pri tem pa je pokazal svoje številne tetovaže. Na modni fotografiji objema svojo boljšo polovico, v roki pa drži fotoaparat. Njegova štiri leta starejša Nicole pa je tokrat nosila kavbojke s širokimi hlačnicami in belo 'crop' top majico.