Brooklynske 'razočarane gospodinje' na lovu za Channingom Tatumom

V newyorški četrti Williamsburg je te dni pestro. Channing Tatum, zvezdnik filma Vroči Mike, je tam zaradi obiska svoje dolgoletne prijateljice Zoë Kravitz, ki tam prebiva že dolga leta. Samooklicana ''mafija z vozički'' se ob tem dejstvu noče odreči priložnosti za bližnje srečanje z vročim zvezdnikom, ki se potika po soseski. icon-expand Channing Tatum in Zoë Kravitz se potikata po Brooklynu, za petami pa so jima mamice z vozički. FOTO: Instagram Med sporočili zaprte skupine, ki si jih med seboj pošiljajo mamice z omenjenega območja, se je znašlo tudi takšno, ki je sprožilo alarm. ''Ali je katera videla Channinga Tatuma, ki se dobiva z Zoë Kravitz? Opažena sta bila v Williamsburgu. Moj cilj ga je najti še ta teden. KDO JE Z MANO?'' Skupina je nato takoj šla v akcijo in pokazala vse svoje vohunske sposobnosti. Ena od članic je zapisala: ''Nekdo mi je povedal, da živi Zoë na Južni cesti. Mislim, da je najbolje, da se razdelimo v skupine in pokrijemo čim več ozemlja od Ulice Leonard do njene ulice.'' Spet druga je napisala, da igralko srečuje vsak dan, vendar je ni še nikoli videla v družbi 'Vročega Mika'. PREBERI ŠE Channing Tatum in Zoë Kravitz sprožila govorice o sveži ljubezni Nato se je v komunikaciji zgodil velik preobrat, ko je ena od mamic napisala: ''Videla sem ju, kako se sprehajata po parku McCarren! Skoraj sem vanju zalučala otroka, da bi lahko začela pogovor z njima,'' se je pošalila. Sledila sta navdušenje in sprememba načrtov: ''Okej, druženje naše 'mami skupine' bomo prestavile v park.'' icon-expand Channing ima veliko oboževalk. FOTO: AP Mamice so Tatuma simbolično opozorile, naj jim oprosti, če bo v svoji bližini zagledal hordo podivjanih hipsterskih mamic z vozički, in naj hitro zbeži drugam. Igralski par, ki trenutno sodeluje pri projektu Pussy Island, pri katerem se bo Kravitzeva prvič preizkusila tudi kot režiserka, so povezovali že januarja. Govorice o zvezi so se znova razplamtele, ko so ju skupaj opazili med kolesarjenjem po mestu. Decembra se je zvezdnica po 18 mesecih razšla s soprogom Karlom Glusmanom. Tatum je bil pred tem poročen z Jenno Dewan, pred časom pa so ga povezovali s pevko Jessie J.