Brooklynu bi za knjigo o družinskem sporu lahko ponudili tudi več milijonov

Minuli vikend je minil v znamenju javne eskalacije družinskega spora Beckhamovih. Najstarejši sin Victorie in Davida Beckhama , Brooklyn Beckham , je javno spregovoril o razprtijah, razkril številne grde podrobnosti iz ozadja in svoja starša tako rekoč pahnil pod vlak medijskega seciranja. Zdaj je v središču pozornosti - javnost se sprašuje, kaj je njegov naslednji korak, vse glasnejša pa so ugibanja, da bo izdal knjigo.

Leta 2023 je avtobiografija princa Harryja s povednim naslovom Rezerva ob izidu zatresla javnost in postala ena najbolj prodajanih neleposlovna knjig vseh časov. V njej mlajši sin kralja Karla III . in pokojne princese Diane odkrito spregovori o odraščanju znotraj zidov britanske monarhije, odnosu z bratom Williamom , travmah po materini smrti ter o sporu, ki je vodil v njegov in Meghanin odhod iz kraljeve družine. Zdaj so vse glasnejše govorice, da bo šel po njegovih literarnih stopinjah tudi sin zvezdnikov Beckham.

Slavna založba Penguin Random House, ki je izdala Harryjevo knjigo, kot tudi drugi veliki založniki po poročanju tujih medijev namreč intenzivno nagovarjajo Brooklyna in njegovo soprogo Nicolo Peltz Beckham, naj na papir zlijeta svojo zgodbo – v obliki razkrivajočih spominov.

Po navedbah tujih virov bi lahko par podpisal knjižni dogovor v višini več milijonov dolarjev, kar bi ju uvrstilo med najbolje plačane avtorje tovrstnih žanrskih knjig med zvezdniškimi družinskimi spori. Založniki vidijo priložnost v času, ko javnost z velikim zanimanjem spremlja takšne resničnostne družinske konflikte – kar dokazuje tudi uspeh knjige, ki jo je izdal princ Harry. Ponudba sedmeroznačaste pogodbe kaže, da so založniški centri prepričani, da bi lahko Brooklyn in Nicola pritegnila globalno pozornost in velike prodajne številke z odkrito pripovedjo o tem, kaj se dogaja za kulisami ene najvidnejših družin na svetu.