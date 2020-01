Brooks Laich zaradi težav v zakonu želi raziskati svojo seksualnost

Igralka in plesalka Julianne Hough in njen soprog, hokejist Brooks Laich , naj bi že nekaj mesecev imela težave v zakonu, zato sta se odločila, da se bosta v letošnjem letu osredotočala vsak nase, hkrati pa več pozornosti posvetila tudi drug drugemu. Novo poglavje tako vključuje tudi raziskovanje njune seksualnosti, poroča People.

Brooks je pred kratkim o svojem zakonu spregovoril v podcastu How Men Think, kjer je gostitelju Gavinu DeGrawu povedal, da svoje seksualnosti ni popolnoma izrazil in bo zdaj ubral pristop 'najprej užitek', kot ga je poimenoval sam. "V letošnjem letu je eden od mojih ciljev raziskovanje moje seksualnosti," je začel Laich. "Ljudje mislijo, da seksualnost predstavljajo le spolno odnosi, vendar je to veliko več," je pojasnil in nato poslušalcem zastavil nekaj zanimivih vprašanj: "Ali ste se v svoji seksualnosti popolnoma izrazili? Z vašim partnerjem? Si ne morete predstavljati, da bi imeli boljše spolno življenje? Ste res tam?" Potem pa je sam sebi in tako tudi poslušalcem odgovoril: "Tudi jaz ne."

36-letni hokejist je povedal, da se novega poglavja zelo veseli in dodal: "Želim bolje razumeti, kdo sem in kdo je moja žena." Njegova nova perspektiva bo, kot pravi sam, vplivala tudi na njegovo vsakdanje življenje: "Kakšna bi bila kakovost mojega življenja, če bi vsak dan na prvo mesto postavil užitek?" In si spet odgovoril: "Si bolj ljubeč, bolj prijazen, bolj potrpežljiv in bolj hvaležen za vse. 'Najprej užitek' je koncept, ki sem ga postavljal na zadnje mesto mojih prioritet in ga zdaj želim raziskati."

Houghova in Laich sta se poročila leta 2017, ugibanja, ali bo njun zakon razpadel, pa so se začela pojavljati pred kratkim, ko so mnogi oboževalci opazili, da Julianne ne nosi več poročnega prstana. "Že nekaj mesecev imata težave," je nekaj dni po novem letu vir blizu zakoncev povedal za People. "Ona je zelo samostojna in svobodnega duha, kar pa je težko za Brooksa in njun zakon," je še dodal. Drugi vir pa je dejal, da zakonca kljub težkemu obdobju ne nameravata obupati, še navaja People.