Bruce Dickinson: ločitev ga lahko 'stane' 50 milijonov evrov

61-letni legendarni pevec zasedbe Iron Maiden, Bruce Dickinson, se je po pisanju britanskih medijev lani razšel s soprogo Paddy Bowden, s katero sta bila skupaj 29 let. Mediji pa dodajajo tudi, da je zvezdnik že našel novo dekle – 15 let mlajšo fitnes inštruktorico Leane Dolci. Leana naj bi bila goreča oboževalka zasedbe že skoraj deset let, tako tudi njuno poznanstvo, toda zbližala naj bi se lani.