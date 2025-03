Bruce Springsteen: Ljudje v ZDA so prestrašeni, naš predsednik je neuravnovešen

Springsteen ima tudi svojo teorijo o ponovni izvolitvi Donalda Trumpa. "Moramo se vrniti k deindustrializaciji države v poznih sedemdesetih. Živeli smo v času, ko so ljudje cveteli, čeprav skromno. Ko pa so se tovarne začele seliti, so mnogi izgubili delo in nihče se ni zanimal zanje. To je povzročilo veliko neenakost v državi. Petdeset let pozneje je prebivalstvo razočarano nad našimi institucijami. In jezno, kar je odlično gojišče za demagoga ..." je prepričan Springsteen.

Prepričan je, da je njegova vloga boriti se proti temu, kar jih čaka, in ne verjame, da je vse zaman. "To skupino sem ustanovil, da bi se spopadel s temi težkimi časi. Tukaj smo, da sprejmemo izziv, ki nas čaka. V svojem repertoarju imam zelo močne pesmi o teh temah, kot so Land of Hope and Dreams, The Promised Land ali Darkness on the Edge of Town. To so pesmi, ki so bile ustvarjene za te burne čase. Še danes odlično odražajo to, kar doživljamo. In lahko se zanesete name, da jih bom kontekstualiziral, da bodo odmevale s stanjem v svetu ... Vedno sem pripravljen na boj," je še dodal glasbenik.