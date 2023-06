Bruce Springsteen med koncertom padel na odru

Bruce Springsteen je na koncertu v Amsterdamu doživel nesrečen pripetljaj. Ko se je po stopnicah vračal na oder, je namreč padel s kitaro v roki. Na pomoč so hitro prihiteli njegov kitarist in člani ekipe, ki so mu pomagali vstati. 73-letni glasbenik je nato množici z dvigom rok v zrak takoj dal vedeti, da je dobro, ob tem pa se je pošalil: "Lahko noč vsem." Kljub besedam slovesa je nato nadaljeval s koncertom, ob tem pa požel glasen aplavz.