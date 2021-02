Bruce Springsteen oproščen vožnje pod vplivom substanc

Legendarni The Boss je bil pred meseci aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Do incidenta naj bi prišlo v zvezni državi New Jersey novembra lani. Takrat ga je varnostnik območja opazil, da je izpraznil kozarec in sedel na motor. Glasbenik je priznal, da je v parku konzumiral tekilo, oproščen pa je vožnje pod vplivom substanc.

Bruce Springsteen ne bo odgovarjal zaradi vožnje pod vplivom alkohola, priznal pa je, da je alkohol vseeno konzumiral na območju enega od parkov v New Jerseyju. "14. novembra 2020 je bil Bruce Springsteen aretiran na nacionalnem rekreacijskem območju zaradi treh kršitev: vožnja pod vplivom alkohola, nenadzorovana vožnja in uživanje alkohola na zaprtem območju,"je bilo po incidentu zapisano v uradni izjavi. icon-expand Bruce Springsteen je priznal, da je v parku konzumiral alkohol. FOTO: Miro Majcen 71-letnik je pred dnevi na sodišču priznal, da je konzumiral tekilo na področju parka, obtožbe o nenadzorovani vožnji pod vplivov substanc pa so bile ovržene, saj je bila vsebnost alkohola v pevčevi krvi pod dovoljeno mejo. Priljubljeni The Boss se je strinjal, da bo plačal približno 400 evrov kazni ter nekaj deset evrov za sodne stoške. ''Mislim, da lahko to plačam kar takoj,'' je povedal v šaljivem tonu. PREBERI ŠE Bruce Springsteen novembra aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola Ob odvetniku Mitchellu Ansellu je na virtualnem zaslišanju odgovoril na nekaj vprašanj o poteku dogodkov na območju Gateway National Recreation parka. Priznal je, da je na zaprtem delu parka spil dva kozarčka tekile, čeprav se zaveda, da je tam konzumiranje alkohola prepovedano. Pri nespametnem početju ga je ujel varnostnik, ki je zvezdnika opazil, da je nagnil kozarec in potem sedel na motor. Sodnik je tekom zaslišanja opazil, da Springsteen v preteklosti ni imel nobenih težav na cesti in da si od leta 1973 do danes še ni prislužil nobenega težjega prekrška. Zato mu je naložil kazen v znesku, ki ga je pevec obljubil poravnati še isti dan. icon-expand