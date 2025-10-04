Bruce Springsteen pojasnil ozadje ostrih besed proti Trumpu

Glasbenik Bruce Springsteen je pojasnil, da je kritiko proti vladanju Donalda Trumpa na svojih koncertih večkrat izrekel, ker verjame, "da je to Amerika, za katero se splača boriti". Verbalni dvoboj med Springsteenom in Trumpom sicer poteka že mesece – ameriški predsednik je glasbenika nazadnje označil za "zelo precenjenega".

Med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in legendarnim glasbenikom Bruceom Springsteenom se je v zadnjih mesecih odvijala besedna vojna. Springsteen je bil med evropskim delom svoje turneje namreč kritičen do Trumpovega vladanja. "V moji domovini, Ameriki, ki jo imam rad, Ameriki, o kateri sem pisal in ki je bila 250 let svetilnik upanja in svobode, je trenutno na oblasti korumpirana, nesposobna in izdajalska administracija," je dejal na vsakem koncertu.

Bruce Springsteen meni, da se splača boriti za Ameriko. FOTO: AP icon-expand

Glasbenik je med gostovanjem pri Jimmyju Kimmlu zdaj pojasnil svoje besede. "50 let sem bil nekakšen glasbeni ambasador Amerike po svetu. Moja pesem Land of Hope and Dreams (Zemlja upanja in sanj, op. a.) je nekakšna molitev za državo in jo igram vsako noč. Igrali smo jo vsako noč, za milijone ljudi, in vem, da tako našo državo še vedno vidi veliko ljudi," je pojasnil. Po njegovih besedah ZDA ne smejo biti "dežela strahu", razdora in sovraštva. "Preprosto verjamem, da je to Amerika, za katero se splača boriti," je sklenil.