Bruce Springsteen prvič postal dedek

Bruce Springsteen in njegova soproga Patti Scialfa Springsteen sta postala stara starša. Sam Ryan Springsteen , najmlajši sin legendarnega glasbenika in kantavtorice, je namreč s svojo izbranko nedavno izrekel dobrodošlico prvorojenki Lily Harper Springsteen .

Fotografijo prisrčne dojenčice in novopečenih staršev je na svojem Instagram profilu delila ponosna mama in babica Patti ter pod njo zapisala: "Z dojenčkom na sprehodu." Novica o prihodu nove članice družine Springsteen je razveselila marsikaterega oboževalca, svoje čestitke pa so izrazili tudi kitarist Tom Morello ter igralki Mickey Sumner in Larsen Thompson.

Sam Ryan Springsteen, ki v New Jerseyju opravlja delo gasilca, je tretji in najmlajši otrok zakoncev Springsteen, ki sta starša še sinu Evanu Springsteenu in hčerki Jessici Springsteen. In medtem ko se je Evan, podobno kot starša, podal v glasbene vode, Jessica dominira v svetu konjeniškega športa, kjer je na lanskih olimpijskih igrah osvojila srebrno medaljo.